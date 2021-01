Tiene banco il presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. I due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti intimi, e alcune fonti danno per certo che abbiano passato giorni focosi insieme. Ora l’attore turco ha “commentato” a suo modo le voci che girano sul conto, arrivano a prendere la drastica scelta di cancellarsi da Twitter e limitare i commenti su Instagram.

Can Yaman, baci e effusioni con Diletta Leotta

Il prologo della vicenda risale a pochi giorni fa, quando le foto di Diletta Leotta e Can Yaman insieme vengono sparate sulla prima pagina della rivista Chi.

I due, in un albergo di Roma, città nella quale Yaman è stato per girare lo spot con un celebre regista, sembrano decisamente molto intimi. Le fonti, tra cui Anna Pettinelli di RDS, danno per certo che tra loro sia scattato qualcosa e, aggiungono, la conduttrice di Dazn e l’attore di DayDreamer avrebbero passato 5 notti di passione.

Dalle foto, sembra intravedersi anche un bacio tra i due: il gossip sulla coppia ha fatto subito sognare i fan italiani, mentre ha sollevato un vespaio di proteste che ha portato l’attore a replicare duramente e prendere provvedimenti.

Can Yaman “rompe il silenzio” su Diletta Leotta

Il virgolettato è d’obbligo, dal momento che in verità l’attore ha parlato della vicenda non parlandone, o meglio chiedendo che non se ne parli. Sul profilo Twitter di Can Yaman infatti si stavano scatenando le fan dell’attore, ma anche quelle dell’altra attrice della serie turca DayDreamer, Demet Özdemir che interpreta Sanem Aydın.

In risposta a quanto dicevano i fan e a quanto riferiscono numerose fonti anche ad alcuni insulti, l’attore ha replicato: “Fatti miei.

Punto“. Lo stesso messaggio è poi apparso come storia sul profilo Instagram di Can Yaman; sempre lì e anche nella biografia del profilo, è apparsa una simbolica ma lampante emoji che chiede il silenzio, presumibilmente sul flirt con Diletta Leotta.

Can Yaman risponde su Instagram alle voci su Diletta Leotta

Can Yaman si cancella da Twitter

L’attore turco, che interpreterà Sandokan in una nuova serie che vedrà anche il nostro Luca Argentero tra i protagonisti, non ha preso alla leggera i commenti e gli insulti scoppiati dopo la rivelazione della presunta tresca con la Leotta.

Can Yaman si è infatti cancellato da Twitter, dove non sono più disponibili si suoi cinguetii. Inoltre, ha anche limitato i commenti su Instagram, per non dare più ai fan la possibilità di “farsi i fatti suoi”. Sistemati i follower della rete, resta ora da fare i conti con quelli reali che lo hanno paparazzato nell’hotel con la giornalista.

Can Yaman si è cancellato da Twitter

