Pare che all’interno del Grande Fratello Vip siano numerosi i discorsi da evitare. In tempi recentissimi risalenti a ieri notte infatti pare che gli autori siano nuovamente intervenuti per censurare alcune parole di Maria Teresa Ruta che, in quel del reality, avrebbe proferito un po’ troppe parole a sfondo “sessuale” durante un comico siparietto messo in piedi da Tommaso Zorzi.

GF Vip, il Late Show di Tommaso Zorzi

Irriverente, divertente e semplicemente saporito: questo è stato lo show messo in piedi da Tommaso Zorzi all’interno del suo Grande Fratello Vip, consacrandosi ancor più nel ruolo di protagonista principale di questa lunghissima edizione che vedrà la fine solamente il prossimo 1° marzo.

Il suo Late Show, all’interno della Casa più spiata d’Italia, conquista il pubblico che sembra esser ancor più intrattenuto da Zorzi in solitaria che dall’intera truppa nel corso delle puntate “istituzionali”.

L’intervento della “sessuologa” Maria Teresa Ruta

Tutti gli inquilini prendono parte allo show, ognuno con un preciso ruolo, e tutto si infiamma quando sul finale viene data la parola a Maria Teresa Ruta, chiamata in causa nelle eccezionali vesti di “sessuologa”.

“Chi di voi ha provato durante uno stesso rapporto l’orgasmo clitorideo e vaginale?”, interroga la Ruta aprendo così un dibattito hot all’interno della casa. Un momento divertente e leggero dove si parlava ovviamente di sesso ma che, alla luce della decisione degli autori, sarebbe stato censurato.

L’immediata censura degli autori

Poco dopo il suo intervento infatti la Ruta e Zorzi sarebbero stati chiamati dagli autori in confessionale usciti dal quale avrebbero fatto intuire agli altri concorrenti di aver beccato una “censura”. Tornati dal confessionale lo show di Zorzi si è concluso, apparentemente per essere durato “oltre le 2 ore”, come stabilito dagli autori.

Forte però il rammarico della Ruta che si è voluta scusare sentendosi causa dell’interruzione: “Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso“, ha confidato la Ruta. Tanti invece su Twitter si sono schierati a suo favore rivendicando il diritto di sentir parlare apertamente e senza censure di sesso anche all’interno della casa del reality.

