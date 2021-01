Ha fatto scalpore una foto di Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo insieme, parte di un servizio lanciato dal settimanale Chi a cornice del debutto del talk show Ciao Maschio, che sarà condotto dall’ex ministro su Rai1. Uno scatto che ha scatenato il web e la replica dello stesso conduttore di Non è l’Arena: “Non era destinato alla pubblicazione“.

Giletti e De Girolamo: la foto che ha scatenato il web

Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo protagonisti della copertina del settimanale Chi, che ha dedicato a loro l’apertura di questa settimana per lanciare “una divertente e stuzzicante intervista a due voci” sul loro rapporto.

Una foto del servizio, in particolare, ha catturato l’attenzione del pubblico ed è diventata virale, con grande eco sulla scena ritratta: il conduttore immortalato mentre avvicina la sua lingua alla gamba dell’ex ministro.

L’immagine si innesta nell’orizzonte del debutto di Ciao Maschio, il talk che la De Girolamo condurrà su Rai1, dal 13 febbraio, e che vedrebbe proprio Giletti come primo grande ospite.

Anche lei ha parlato di quelle immagini, descrivendo così il contenuto e il legame con il conduttore: “Sul settimanale Chi, trovate una intervista doppia con Massimo, a cui mi lega una storica e forte amicizia, nonché delle foto alcune delle quali anche apparentemente provocatorie.

Che però vogliono andare oltre l’immagine, oltre le più banali e semplicistiche apparenze“. Ed è proprio la posa scherzosa e frizzante sul letto ad aver scatenato il web.

De Girolamo e Giletti sul settimanale Chi

Il rapporto tra Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo

Quella tra Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti è una bella e profonda amicizia – come si legge sul settimanale che ha dedicato ai due volti noti la copertina – “basata su un continuo gioco di provocazioni e seduzioni“.

Nella divertente intervista, l’ex ministro ha descritto il conduttore come “un perfetto esempio di maschio complicato contemporaneo, ma a una donna alfa come me non può resistere“. Dall’altro lato le parole di Giletti: “Ero geloso di lei quando ballava con Raimondo Todaro“.

In merito alla foto che ha fatto scalpore, riporta Il Messaggero, questa la sua replica: “Con Nunzia, che è un’amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico.

Non era ovviamente destinato alla pubblicazione. Bravo Sestini!“, riferendosi al fotografo che ha firmato il servizio, Massimo Sestini.

Post di Nunzia De Girolamo su Instagram

