Su Rai 1 prosegue la messa in onda della nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi Mina Settembre. Canale 5 invece trasmetterà una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

‘Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un’assistente sociale. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia.’ Anche questa domenica su Rai 1 andranno in onda 2 nuovi episodi della nuova fortunata serie con Serena Rossi.

Su Rai 2 andranno in onda 2 episodi della serie 9-1-1 intitolati La storia di Athena e Malfunzionamento. A seguire La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare le partite di campionato.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Ospite di spicco della serata, a 30 anni dall’uscita di Thelma e Louise, ci sarà il Premio Oscar Susan Sarandon.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda USS Indianapolis, un war disaster movie che racconta il terribile attacco subito da una nave dell’esercito americano che affonda lasciando l’equipaggio in balia del mare e degli squali.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Lo show di Barbara D’Urso continua a dover combattere con la concorrenza spietata della domenica tra le fiction di Rai 1 e gli altri 2 volti della prima serata domenicale Fabio Fazio e Massimo Giletti.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film Deadpool. A seguire Pressing Serie A.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena.

Canale NOVE dedica la prima serata a L’uomo che sussurrava ai cavalli, trasposizione cinematografica del best-seller di Nick Evans e prima esperienza alla regia del celebre attore Robert Redford.

Su Rai Movie la serata è dedicata alla magia e alla meraviglia con 2 film che raccontano personaggi incredibili. Alle 21.10 The Greatest Showman, un film sulla vita dell’impresario circense P. T. Barnum. Alle 22.55 Houdini – L’ultimo mago.

Un’affascinante e fedele riproduzione del capolavoro di Hitchcock quella che va in onda stasera su Iris. Alle 21.12 va in onda Psycho di Gus Van Sant.

Infine su Paramount Channel andrà in onda La cosa più dolce…, commedia di successo dei primi 2000 che vade Cameron Diaz nei panni di Christina Walters.