Sabato 30 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Canale 5 regna incontrastata la nuova stagione di C’è posta per Te. Dal canto suo Carlo Conti ed in suo game show Affari tuoi (viva gli sposi!) riescono a mantenere stabili gli ascolti che si attestano intorno al 17% di share. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda la sesta (e penultima) puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi!). Fra i pacchisti vip della serata troveremo il comico Lillo, Maddalena Corvaglia, Juliana Moreira, Eva Grimaldi, Orietta Berti, Anna Tatangelo e Christian De Sica.

Ci sarà anche il comico toscano Massimo Ceccherini e le presenze fisse si Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

Rai 2 dedica la serata ai telefilm. Alle 21.05 si comincia con il 16esimo episodio della 2ª stagione di F.B.I. intitolato Camera Blindata. Si prosegue con Errore di giudizio dalla serie Blue Bloods. Si conclude con il 4º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Padri e figli.

Su Rai 3 va in onda il film di Leonardo Pieraccioni Un fantastico via vai.

Arnaldo Naldi è un 45enne con una vita tranquilla, un buon lavoro ed una splendida famiglia composta dalla moglie e dalle 2 figlie gemelle. Un giorno, a causa di un equivoco, la moglie lo caccia di casa. Arnaldo però non si dispera, anzi, coglie l’occasione per cambiare la propria vita ed evadere dalla monotonia della quotidianità.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 continua la messa in onda dei più celebri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Questa sera è il turno di Io sto con gli ippopotami.

Su Canale 5 va in onda la 4ª puntata della nuova stagione di C’è posta per Te. Non conosce rivali il people show di Maria De Filippi che si conferma il più seguito del sabato sera (nonostante lo stabile 17% di share di Carlo Conti). La scorsa puntata, a commuovere e conquistare il pubblico è stato, tra gli altri, Michele Riondino. L’attore de Il giovane Montalbano si è prestato a essere il regalo di Cristina per Moreno, padre adottivo della ragazza.

Le emozioni non mancheranno neanche questa sera.

Italia 1 invece offre l’intrattenimento giusto per i più piccoli con il film d’animazione Cattivissimo me.

Gli altri

Su La7 va in onda Eden – Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò.

Rai 4 intratterrà il proprio pubblico con il film 7 giorni a Entebbe che racconta la storia vera di un dirottamento aereo avvenuto nel 1976.

Su Iris va in onda il film con Richard Gere e Bruce Willis The Jackal, considerato un remake della pellicola del 1973 Il giorno dello sciacallo.

