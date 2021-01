Serena Garitta è una showgirl e conduttrice televisiva italiana. Vincitrice della quarta edizione del Grande fratello nel 2004, ha lavorato come opinionista e inviata per vari programmi nazionali.

L’ingresso nell’universo televisivo

Serena Garitta nasce a Genova il 24 maggio del 1978. Da sempre appassionata di Fitness, si è laureata in Scienze motorie presso l’Università degli Studi di Genova. Proprio mentre stava lavorando come istruttrice in una palestra genovese, viene scoperta da un talent scout di Mediaset. Questi, era alla ricerca di nuovi volti per l’imminente quarta edizione del Grande fratello. Serena, a quel punto, coglie l’occasione al volo e si presenta ai casting dove conquista tutti con la sua spiccata ironia e semplicità.

GarittaeEsce dal programma vincitrice, accaparrandosi il 63% dei voti davanti a Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese. Da questo momento in poi la carriera televisiva dell’allora 26enne spiccherà il volo. Lucignolo, La vita in diretta, Afterburn e WWE Bottom Line sono solo alcuni dei programmi che la vedranno protagonista sul piccolo schermo. La prima esperienza come conduttrice arriva nel 2007, quando ha occasione di presentare insieme ad Alessandro Siani lo show comico di seconda serata Tribbù, in onda su Rai 2.

Dopo una piccola parentesi radiofonica ritornerà a Mediaset come inviata per la trasmissione di Barbara D’Urso Domenica Cinque.

Vita privata

Nel 2015 Serena si innamora follemente del tennista di 10 anni più giovane Nicolò Ancona. I due, ad un anno di distanza dal fidanzamento, diventano i genitori di Renzo, nato il 3 aprile 2016. Nel novembre scorso, dopo 5 anni passati insieme la coppia ha annunciato la separazione. “Sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato ci siamo amati.

Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi. Oggi, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci” ha commentato Nicolò con un video sul suo profilo Instagram.