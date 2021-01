Simone Morandi, l’atrologo meglio conosciuto come Simon & The Stars, ha diffuso la notizia del grande dolore che sta vivendo: è infatti morto il padre dell’astrologo, che ha voluto celebrare il genitore con un post su Instagram e una foto ricordo.

Simone morandi: l’annuncio su Instagram

“Questa Luna Piena si è portata via il mio papà”: è con un linguaggio astrologico che Simone Morandi ha voluto comunicare la notizia: nell’immagine pubblicata su Instagram l’astrologo appare da bambino, con il fratello ed il padre che stringe entrambi in un abbraccio. L’astrologo, ovviamente provato dall’accaduto, non ha voluto raccontare dettagli sulla morte del padre ma ha voluto spiegare ai suoi lettori che quanto successo non gli avrebbe permesso di essere al 100% disponibile professionalmente: “Per questo, domenica sera forse riuscirò a pubblicare l’oroscopo perché avevo già scritto qualche segno, ma preferisco non apparire in diretta.

Vi ringrazio per esserci, sono un privilegiato”.

Simon & the stars: il post instagram

Chi è Simon & the Stars: origini e carriera

Simone Morandi è sempre stato molto riservato ed ha concesso poche interviste sulla sua vita personale, ma una volta a Il Corriere della Sera ha voluto aprirsi alle confidenze proprio parlando del padre e di come l’uomo avesse reagito alla decisione del figlio di abbracciare l’astrologia: “Papà guarda da lontano quello che faccio, ma è abbastanza sbalordito dalla mia determinazione e dal successo che sto avendo”.

Simone Morandi, nato sotto il segno dell’Aquario (dettaglio di cui è orgoglioso) non nasce astrologo bensì avvocato: ha infatti studiato giurisprudenza, pur interessandosi parallelamente a scienze comportamentali, culturali ed antropologiche. Il momento della svolta per lui è arrivato con l’incontro con Luisa De Giuli, celebre astrologa di canale 5, così descritto sul sito ufficiale dell’astrologo: “Si ritrovarono seduti l’uno accanto all’altro ad una cena, e dopo lungo colloquiare la De Giuli disse: ‘Mi sembri molto portato, vorrei organizzare un corso dopo l’estate.

Semmai ti coinvolgerò’ .Trascorse l’estate. Lui ci pensò, ci ripensò e se ne beò. E – vergognosamente perfezionista qual’era (e qual è) – pensò di leggere qualche libro per darsi un’infarinatura e non farsi trovare completamente digiuno dalla futura docente. La De Giuli non organizzò mai un corso ma lui nel frattempo s’era infarinato fin troppo e non si volle mai più sfarinare”.

Da quel momento Morandi si sarebbe immerso nello studio, per poi lanciarsi nell’apertura di una pagina Facebook di astrologia. La pagina, ormai è cosa nota, ha avuto un grandissimo successo che negli anni è cresciuto: ora Simon & The stars è il Signore delle Stelle che domina in vari studi televisivi, facendo concorrenza a veri miti come Paolo Fox e Branko.