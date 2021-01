Ospite d’eccezione stasera a C’è posta per te, con Maria De Filippi che accoglie in studio Gianni Morandi. Il cantante, arrivato con una standing ovation, è il regalo di Cristina per il padre, che sembra abbia perso la voglia di vivere dopo la morte della moglie.

Gianni Morandi per un padre eccezionale

Cristina è a C’è posta per te per il papà Giovanni, che vede tutti i giorni ma che è cambiato dopo la morte della madre, ammalatasi quando lei aveva 17 anni. Cristina è preoccupata per il padre, che sente molta malinconia per la moglie e rimane in disparte rispetto alla vita della figlia, che tenta di occuparsi di lui.

Per questo ha voluto Gianni Morandi, “la colonna sonora” della sua famiglia.

Maria De Filippi legge la lettera di Cristina

Il signor Giovanni sospettava che si trattasse della figlia, a cui ha chiesto più volte se fosse lei la mittente della lettera. “Ho scritto a C’è posta per ringraziarti di tutto quello che hai dato a me e ai miei fratelli. Per come in questi ultimi 10 anni ti sei preso cura della mia mamma“, gli dice Cristina, “Solo tu hai potuto prenderti cura di lei.

Sono qui per dirti che quando sei a casa da solo, divento triste, nervosa, perché non voglio vederti a casa ad essere triste“.

Maria De Filippi imbraccia la chitarra

Cristina ricorda il grande amore che ha unito i genitori, e come Giovanni sia stato un padre eccezionale per lei e i suoi 4 fratelli. “Non si romperà mai quel matrimonio“, dichiara Giovanni in merito al profondo legame che lo univa alla moglie. La figlia lo sprona a tornare a vivere, a passare più tempo con i nipoti, che per stravedono per lui, e a non lasciarsi andare.

“Devi andare avanti, lo devi fare per me, perché io ho ancora bisogna di te“, dice Cristina tra le lacrime.

Gianni Morandi interviene rivolgendosi al signor Giovanni: “Lei ci tiene tanto. Tu hai una responsabilità perché hai 5 figli, 16 nipoti e soprattutto una figlia che si farebbe in quattro per te. Sei giovane, devi pensare che devi vivere ancora tanti anni. È chiaro che nel cuore si soffre“.

Il padre della giovane però non sembra voler superare il lutto: “Tua figlia ti ha portato qua per farti sorridere“, commenta Maria De Filippi, mentre si accompagna con la chitarra. “Io non ce la faccio, non sono uno su mille che ce la fa. In 2 mesi è finito tutto“, continua Giovanni.

Il regalo in musica

Gianni Morandi non si arrende e inizia a suonare i suoi grandi successi accompagnato dal signor Giovanni, commosso. Maria De Filippi porta i regali del cantante per il padre a Cristina: “Penso che sia giusto che li diamo a te, così obblighiamo lui a stare a guardare“.

Morandi ha regalato un abbonamento in palestra vicino a dove vivono, pensando che l’attività fisica gli farà bene. Poi viaggi: “Qui ci sono tutti i viaggi organizzati, precisi“. Infine Morandi gli ha regalato un portacassette con all’interno un “regalo prezioso che secondo me gli piace a Giovanni“. Infine, sulle note di Uno su mille, padre e figlia finalmente si abbracciano.

