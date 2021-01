Le sorelle Gregoraci insieme in tv per la prima volta. A Verissimo Elisabetta e Marzia si raccontano a cuore aperto, rivelando dettagli inediti della loro vita da sorelle. Fra un racconto e l’altro, però, c’è spazio anche per una dolorosa confessione dell’ex gieffina, che rivela a Silvia Toffanin di essere stata operata dopo l’esperienza a Cinecittà.

Le sorelle Gregoraci a Verissimo

Bellissime, affiatatissime e più complici che mai, Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia fanno il loro ingresso nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin aveva già accolto in studio Elisabetta pochi giorni dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip.

Questa volta l’ex moglie di Flavio Briatore è stata nuovamente invitata e, con lei, c’è anche la sorella Marzia. Le due ragazze non hanno mai rilasciato interviste di coppia in televisione sinora: c’è da aspettarsi dunque grandi rivelazioni sul loro rapporto speciale e sulla vita da sorelle.

Tuttavia, nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, Elisabetta Gregoraci rilascia una confessione sconvolgente sinora rimasta taciuta. Dopo il Grande Fratello Vip, nel corso di una consueta visita di controllo dal ginecologo, ha scoperto di avere un piccolo polipo all’utero.

La showgirl ha così dovuto subire un’operazione, perfettamente riuscita. Ora sta bene e, come da lei spiegato, ha deciso di raccontarlo per sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione.

“Mi sono spaventata“

Il problema di salute riscontrato da Elisabetta Gregoraci viene raccontato nel dettaglio ai microfoni di Silvia Toffanin: “Faccio i controlli di routine, ero dal mio ginecologo che ha detto che c’era qualcosa che non andava come doveva andare. Mi ha detto che dovevamo fare una piccola operazione all’utero, ma è andato tutto bene, ho tolto un polipetto.

Ribadisco ragazzi, la prevenzione è importante“.

L’imprevisto è avvenuto quando, il giorno dopo, le sorelle Gregoraci sarebbero dovute partire in veste di ospiti di Silvia Toffanin. Viaggio dunque rimandato di qualche settimana, poiché urgeva l’operazione all’utero: “Io non l’avevo raccontata nessuno, quindi tendo sempre a non raccontare le cose. Lì per lì mi sono spaventata, dopo il calvario di mia madre… Però poi per la positività che ho e per il fatto che mi abbia tranquillizzato, è andato tutto bene“.

Il ricordo di mamma Melina

Una delle poche persone ad essere stata avvisata è la sorella Marzia.

Entrambe hanno infatti vissuto il dolore per la perdita di mamma Melina, morta di cancro. Le due sorelle si sono prese cura di lei fino all’ultimo istante: “Lei l’ho avvisata subito. Abbiamo vissuto l’esperienza di nostra madre in simbiosi. Lei è stata bravissima, ancor più di me. Quando mamma stava poco bene mi assentavo, avevo Nathan piccino, quindi si è occupata di lei“.

Marzia, ripensando alla vicinanza alla madre dopo la sua scomparsa, spiega: “Rifarei tutto quello che ho fatto, perché per una mamma si fa tutto“.

Il ricordo di mamma Melina porta entrambe alla commozione, alla quale si aggiunge quella di Silvia Toffanin. Elisabetta, ricordando la madre, rivela: “Io la sento sempre vicina“.

