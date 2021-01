L’ingresso di Alba Parietti nella Casa del Grande Fratello Vip promette scintille. La showgirl ha un confronto con Maria Teresa Ruta, dopo alcune insinuazioni della concorrente su un episodio del passato, con al centro Alain Delon. “Nell’elevare te stessa cerchi di affossare gli altri“, l’accusa della Parietti.

Alba Parietti: resa dei conti con Maria Teresa Ruta

Due primedonne della televisione italiana danno vita ad un confronto infuocato nella Casa del Grande Fratello Vip. Al centro delle tensioni Maria Teresa Ruta e Alba Parietti, con quest’ultima pronta stasera a sbugiardare la Vippona su un fatto del passato.

I dissapori sono sorti dopo alcune esternazioni della Ruta nella scorsa puntata. Interpellata da Alfonso Signorini su alcuni flirt del suo passato, la concorrente ha raccontato un aneddoto che coinvolgerebbe anche Alba Parietti e Alain Delon. I fatti risalgono a una vecchia edizione di Miss Italia, quando la Ruta si trovò a lavorare con l’attore francese. Nel corso di una cena, cui prese parte seduta al suo fianco, la showgirl si assentò per un istante per poi tornare fra i commensali e trovare Alba Parietti, anch’essa nel cast del programma, seduta al suo posto.

Raccontando l’aneddoto nel corso dell’ultima puntata, la concorrente affermò: “Lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa“. Lasciando intendere che, alla fine, per trascorrere il dopo serata con lui ha voluto Maria Teresa e non Alba Parietti.

La Parietti lancia l’accusa

Alba Parietti ha risposto con un lungo post su Instagram alle insinuazioni – considerate fantasiose – della ‘nemica’. Ma, per mettere in chiaro le cose in maniera definitiva, ha deciso di entrare nella Casa per un faccia a faccia con lei.

Il confronto si consuma in passerella, dove sin da subito però si percepisce un’aria di distensione.

“Ho una grande ammirazione per quello che stai facendo – spiega Alba Parietti – ma una cosa ho notato di te: che nell’elevare te stessa cerchi di affossare gli altri. Non ho mai messo in discussione la tua serata con Delon“.

“Due donne con un gran vissuto“

La madre di Francesco Oppini, rivolgendosi alla Ruta, dichiara: “Voglio dirti che stai facendo un GF meraviglioso. Però, dato che hai un grande temperamento, la cosa che ho notato di te è questa tendenza ad abbassare un’altra persona per elevare te stessa.

Non c’è bisogno di ricostruire la tua vita attraverso altri fatti, altre persone…“.

La Parietti aggiunge: “Voglio dire che siamo due donne con un gran vissuto, grandi soddisfazioni. Essere ancora là a rivendicare un posto a tavola vicino a un grande attore mi sembra una brutta cosa. Credo che ognuna di noi possa elevarsi da sola per quello che rappresenta“.

L’incontro si consuma in maniera pacifica e Maria Teresa risponde alla ‘rivale’ con sorrisi e parole di stima. Niente fuoco e fiamme come ampiamente immaginato, ma un divertente siparietto tra due primedonne della televisione italiana.

