Dopo aver annunciato Dayane come prima finalista, al Grande Fratello Vip questa volta è il turno dei ‘maschietti’ della Casa. A contendersi il secondo posto per la finale del 1 marzo sono Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il loro destino è nelle mani del pubblico, che ha votato in settimana per il proprio preferito: ma solo uno ha avuto la meglio.

Per i ‘maschietti’ un posto in finale

Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere il suo corso con le ultime, importantissime settimane di diretta. Il gioco è sempre più avvincente e, a distanza di un mese dalla finalissima, i nodi da sciogliere sono ancora molti.

A cominciare dai nomi dei finalisti ufficiali di questa edizione, che andranno a comporre il parterre di ‘Vipponi’ candidati alla vittoria.

L’unica al momento certa di aver ottenuto un posto per la finale è Dayane Mello, risultata la preferita dal pubblico come annunciato nella puntata di lunedì. Questa volta, però, a sottoporsi al giudizio dei telespettatori sono due ragazzi della Casa, due veterani di questa edizione: Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il loro percorso è incominciato il 14 settembre

La spunta Pierpaolo: il secondo finalista

I due candidati al secondo posto in finale abbandonano momentaneamente la Casa di Cinecittà e, su esortazione di Alfonso Signorini, raggiungono lo studio.

Sarà davanti al conduttore, agli opinionisti e al pubblico che i due concorrenti ricevono il fatidico verdetto.

Andrea e Pierpaolo, separatamente, spiegano in breve le emozioni sinora vissute nella Casa. Successivamente cala il silenzio in studio e, al termine di una lunga attesa, Alfonso Signorini fa il nome di Pierpaolo Pretelli: è lui il secondo finalista ufficiale di questa edizione.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip: Dayane Mello prima finalista. Annunciata la data della finale