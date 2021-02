Chissà come sarà lo Zlatan Ibrahimovic del Festival di Sanremo. Una decisione discussa, quella di portarlo sul palco dell’Ariston, proprio lui che non ha mai fatto televisione. Ancora più particolare appare la scelta di Amadeus, noto interista, di affiancarsi all’attaccante del Milan, ritornato sulle prime pagine dei giornali per un “testa a testa” con Lukaku durante l’ultimo derby. Chissà che a capocciate non finisca anche tutto il Festival, perso, come sempre, in un mare di polemiche. Ma intanto, quanto costa alla Rai la partecipazione del più noto “ex” della grandi di Serie A?

Il compenso di Zlatan Ibrahimovic

Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, salvo intoppi e crisi dovute alle presenza o meno del pubblico all’interno del teatro. Nelle stesse date, il campionato di Serie A certo non si fermerà, è infatti prevista per il 3 marzo, la 25esima giornata di campionato che vede lo scontro tra Milan e Udinese, anche se ancora non si sa l’orario. Cosa succederà quindi? Amadeus assicura la presenza del campione svedese per tutte e 5 le serate, e allora si passa direttamente a puntare gli occhi sul cachet.

Il cachet di Ibra

E allora, insomma, veniamo al sodo e parliamo del reale compenso che finirà nelle tasche del campione del Milan. Pare, stando a quando rivela Nuovo Tv e riportato da molti giornali, sportivi e non, che Ibrahimovic guadagnerà 50mila euro a serata. Il totale è facile da calcolare, allora: 250mila euro per tutte le cinque serate.

Amadeus e la crisi del Festival

Figuranti sì, figuranti no. L’Ariston è un teatro, no è uno studio televisivo. Sicuramente il Festival è sempre cominciato con delle polemiche, e porta anche fortuna, ma il 2021 ha visto delle polemiche tutte nuove e, decisamente, ben più difficili da affrontare.

Dopo l’ultimo no di Franceschini al pubblico, sembra che Amadeus abbia confessato in privato – come riporta AdnKronos – di voler rimettere il suo mandato da direttore artistico e conduttore del Festival. Come andrà a finire questo Sanremo?

