Donna molto riservata, Ilaria D’Amico si espone ben poco sotto i riflettori e solo per eventi specifici. Uno di questi è proprio il compleanno del compagno, Gigi Buffon che il 28 gennaio ha compiuto 48 anni. In occasione dei festeggiamenti, la giornalista ha rivelato qualcosa in più sul rapporto con il calciatore e con i figli.

Ilaria D’Amico e le rivelazioni sulla festa di compleanno

Insieme dal 2013, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon festeggeranno il compleanno del portiere uniti, circondati dall’affetto dei figli. Nel 2016, Gigi e Ilaria sono diventati genitori di Leopoldo Mattia che il 6 gennaio ha compiuto 5 anni.

La famiglia è, tuttavia, ben più larga e la torta di compleanno, racconta la D’Amico in un’intervista su TuttoSport, deve assecondare i gusti di tutti. “La torta sarà molto sabauda, tra le preferite di Gigi. Il cioccolato e la nocciola non mancheranno. Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini“. “Il regalo gliel’ho già annunciato, ma lo teniamo per noi…“, aggiunge.

I “riti” della famiglia Buffon

Quella Buffon è, dicevamo, una grande famiglia.

Leopoldo Mattia può contare su tre fratelli maggiori: David Lee, 13 anni e Louis Thomas, 11 anni nati dal precedente matrimonio di Gigi con Alena Seredova, e Pietro, figlio di Ilaria e di Rocco Attisani, suo ex compagno. “Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare -si apre- E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare“.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon insieme ai figli

Ilaria D’Amico su Gigi Buffon

È un compleanno importante quello di quest’anno, vista anche la situazione data dalla pandemia. Non significa che sia meno speciale, come tiene a ricordare Ilaria D’Amico: “Secondo me ci tiene più adesso di prima. Ormai è una vera e grande festa in famiglia“. Una relazione che sembra procedere a gonfie vele quella tra la giornalista e il portiere juventino, nonostante le diverse critiche che Ilaria ha dovuto subire negli anni e da cui si è sempre difesa elegantemente.

La vicinanza del compagno è sicuramente un aspetto importante della vita di coppia e Ilaria ha voluto descrivere così Buffon alla rivista sportiva: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere“.

