Laetitia Casta sarebbe in attesa del quarto figlio. La super modella e attrice, che dal 2015 è legata al regista e attore Louis Garrel, è stata infatti fotografata con un’evidente pancino, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale né da lei né dal marito.

Casta incinta: le foto

Non si parla di un pancione da nono mese, ma i cardigan della Casta sembrano essere sottoposti a una tensione non causale e non certo riconducibile ai festeggiamenti natalizi. Le immagini sono apparse su Gente: mascherina rosa, golfino rosa, leggins e All Stars completano l’outfit della supermodel, che non ha parlato di bimbi in arrivo ma non sembra neanche voler nascondere una pancia già decisamente accennata, benché non ancora esplosa.

Laetitia Casta: tutti i figli della modella

Il padre sarebbe il marito Louis Garrel, sposato in un clima di massima riservatezza nel 2017. La loro finora è stata una famiglia allargata: due le figlie di lui, avuti con Valeria Bruni Tedeschi, e 3 i figli di lei: il primo avuto dall’ex Stèphane Sednaoui, Sahteene, e due nati dalla lunga relazione con l’attore italiano Stefano Accorsi.

Accorsi e Casta si sono separati nel 2013: lui ha cominciato in quell’anno una relazione con Bianca Vitali, giovane figlia del giornalista Aldo Vitali, da cui ha avuto due figli: Lorenzo e Alberto, nati nel 2017 e nel 2020.

Laetitia Casta, mamma a 43 anni

Laetitia Casta diventerebbe dunque mamma a 43 anni: questa gravidanza sembra arrivare a 11 anni dall’ultima, avuta nel 2009, che ha portato alla nascita di Athena (secondogenita della coppia Accorsi-Casta). Subito dopo la nascita di Athena la Casta aveva anche raccontato come il mondo del cinema non fosse stato sempre clemente con lei e le sue gravidanze: a Vanity Fair aveva anche raccontato di aver perso una parte in un film perché aveva dichiarato di essere incinta di Orlando: “Quando sono rimasta incinta di Orlando mi hanno tolto la parte.

Da allora, però, mi sono fatta furba: la Bardot l’ho fatta che ero già in gravidanza. L’ultimo giorno, ho detto: ‘Sono incinta, ciao!’, e me ne sono andata”.

