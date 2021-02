Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha compiuto gli anni oggi. Per Carraro è stato un compleanno un po’ più triste del solito, a causa della pandemia e del lockdown che costringe tutti a stare un po’ più lontani.

Carraro, parlando del suo compleanno su Instagram, ha però raccontato di aver ricevuto un’iniezione di gioia dalla moglie, che gli ha riservato l’amore di sempre.

Mara Venier, gli auguri a Nicola Carraro

Nicola Carraro e Mara Venier sono sposati dal 2006 e negli anni si sono sempre mostrati più uniti che mai.

Il 79esimo compleanno di Carraro è un’ulteriore occasione per la conduttrice per manifestare il suo amore per il marito e lo fa con un post su Instagram, che mostra Carraro davanti a una torta con tanto di candele “esplosive” e la scritta: “Buon compleanno amore mio …..non essere triste!!!!! Io ci sono sempre….”.

Nicola Carraro: “Un compleanno senza gli affetti più cari”

Nicola Carraro, dal canto suo, è grato dei gesti della conduttrice e sul suo profilo social scrive: “Ebbene sì sono 79, un’ età importante, dovrei esserne felice, invece sono triste ,un compleanno senza gli affetti più cari figli, nipoti, amici, non è un compleanno, anche se tra qualche minuto il sorriso di mia Moglie scaccerà la malinconia .

In alto i cuori e grazie a tutti per gli auguri”.

Insieme alla dedica, Carraro pubblica anche un disegno che mostra un albero con i nomi dei suoi genitori, Mimmo e Pinuccia Carraro, ed un fiore che nasce su un ramo, che porta il suo nome: una sorta di raffigurazione della sua famiglia natale, ed un dolce ricordo della madre e del padre, ormai scomparsi da tempo.

Nicola Carraro: chi è il marito di Mara Venier

Nicola Carraro è stato un importante produttore cinematografico ed imprenditore italiano: oltre ad aver finanziato alcuni capolavori della cinematografia, ha posseduto per anni la casa editrice Sperling & Kupfer, poi ceduta.

Mara Venier non è il suo primo amore: dal 1963 al 1980 è stato sposato con Adonella Colonna di Poliano, da cui ha avuto i figli Gian Gerolamo (Gerò, ex compagno di Simona Ventura), Ginevra e Giada.

