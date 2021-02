Il mese degli innamorati porta il primo “ti amo” su Instagram: a scriverlo è la cantante di origini salentine Emma Marrone, ma non è rivolto a un possibile partner. L’ex giudice di X-Factor ha, infatti, voluto condividere anche sul suo profilo social l’amore più naturale che si conosca: quello per la mamma. Ecco che in questo primo giorno di febbraio, Emma ha voluto regalare un augurio speciale per il compleanno della propria madre.

La lontananza e la promessa

Un augurio, un ringraziamento e una promessa: questa la dedica che Emma ha postato su Instagram, l’unico mezzo in questo momento disponibile per fare una piccola sorpresa a chi è lontano.

Divise dal Coronavirus, Emma Marrone ha voluto tirare fuori dall’album di famiglia alcune foto che la ritraggono tra le braccia della mamma. Una speranza, quella di tornare ad abbracciarla, che la cantante esprime così: “Quando tutto questo finirà ti abbraccerò senza avere paura“.

Emma incrocia le dita: “Ti porterò a Venezia“

Il regalo di compleanno per mamma Maria è anche una promessa: “Ti porterò a visitare Venezia -scrive la cantante nella didascalia- Te lo prometto“.

E aggiunge a fine frase delle dita incrociate: simbolo di buon augurio ma anche di una promessa che verrà mantenuta. Un viaggio che Emma vuole donare alla madre, non solo come ringraziamento per averle “regalato anche mio fratello Checco” come scrive accanto alla foto, ma per concedersi un momento mamma e figlia da ricordare negli anni futuri, come fa oggi sfogliando le foto di un passato ormai lontano.

Vecchie foto che Emma Marrone dedica alla mamma

Una rinascita: la lotta alla malattia e il riavvicinamento alla Amoroso

Un anno di rinascita per Emma, che spera di poter festeggiare con la famiglia a cui è legata, come ha spesso raccontato.

Dalla battaglia contro il tumore, da cui è uscita vittoriosa quest’estate, alla recente collaborazione con l’amica e collega Alessandra Amoroso, con cui ha realizzato Pezzo di Cuore. Un’altra promessa mantenuta, ha ricordato la Marrone con una foto su Instagram, quella d ritornare a cantare con la Amoroso, da cui c’era stato un distacco negli ultimi anni. Emma si dimostra quindi un’artista brava a mantenere la parola data e chissà se, quando sarà possibile, non la si vedrà girare per i canali di Venezia insieme alla madre.

Intanto ha voluto far navigare la mamma e i suoi followers sulle note di The Crisis di Ennio Morricone, che Emma ha condiviso e dedicato alla mamma sulle storie di Instagram.

Emma dedica una canzone di Morricone alla mamma

