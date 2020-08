Non è l’inferno, o ancora meglio è finalmente il caso di dirlo, Non è più l’inferno: Emma Marrone è definitivamente uscita dalla malattia. Con grinta, forza e coraggio Emma Marrone ha sconfitto una volta per tutte il tumore. Un problema di salute che nel settembre del 2019 l’aveva costretta a fermarsi, costringendola a rinunciare anche alla musica.

Emma Marrone ha vinto la battaglia contro la malattia

La vita di Emma Marrone ricomincia da qui, da una chiamata, una telefonata del suo medico che finalmente ha una buona notizia da comunicarle: “Mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia“.

Con queste parole rilasciate in esclusiva a Grazia, la cantante annuncia a tutti, dopo una lunga lotta che non le ha mai tolto il sorriso e il carisma, di aver vinto la sua personale battaglia contro il tumore.

La chiamata del medico, poi la chiamata alla mamma

Nuovi esami e poi una telefonata che subito l’ha fatta rituffare in un film già visto: “Quanto ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato ‘ci risiamo’. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo“.

Invece, anziché ricominciare, Emma Marrone può dire finalmente di poter cominciare e basta a vivere una nuova vita lontana dal male e da quel pensiero che le ha oscurato la mente per anni. Chiamata la mamma, la prima a cui Emma ha voluto dare la notizia, Emma Marrone racconta di essere morta e risorta, con una felicità che forse nemmeno si poteva aspettare. Una notizia che arriva di pari passo con il lancio del suo ultimo e nuovo singolo, Latina: un’ottima occasione per festeggiare una delle vittorie più grandi della sua vita.

