Gemma Galgani , classe 1950, è da molti anni protagonista delle vicende raccontate all’interno del programma pomeridiano Uomini e Donne. Impossibile contare i corteggiatori arrivati in studio per la dama torinese, che tra delusioni e battibecchi riesce ad appassionare con la sua storia il pubblico di Canale 5. Durante una delle ultime puntate si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha lasciato spiazzati tutti: “Sono 4 anni che non vedo se**o“.

Le sue storie: da Sirius a Maurizio

Gemma, dopo aver concluso la sua storia con Nicola Vivarelli alias “Sirius” di 44 anni più giovane, ha intrapreso la conoscenza con Maurizio Guerci, un signore mantovano di 50 anni.

Purtroppo le cose tra i due non sono andate per il verso giusto: dopo essersi frequentati condividendo lo stesso letto, si sono lasciati al rientro delle festività. Tornati in studio, aspro è stato il confronto tra i due con Gemma che ha accusato il cavaliere di averla presa in giro approfittandosi del grande interesse nutrito nei suoi confronti.

La dichiarazione scottante

La Galgani, nel corso di una delle ultime puntate, ha avuto un exploit che ha lasciato tutti interdetti dichiarando di non avere rapporti intimi da 4 anni.

A questa esternazione Maria De Filippi è intervenuta ricordando a Gemma della relazione con Maurizio e cercando di smorzare i toni.

Tina Cipollari: acerrima nemica

Anche Tina Cipollari, opinionista del programma e antagonista di Gemma, non si è fatta sfuggire l’occasione di dire la sua: ha sottolineato per l’ennesima volta l’età della dama torinese come elemento negativo. La Cipollari non è nuova agli attacchi diretti a Gemma: nella storia del programma sono stati numerosi i dispetti dell’opinionista verso la dama torinese, dalle secchiate d’acqua in testa alla riproduzione di una mummia presente in studio con le sembianze della Galgani.

Non resta che seguire l’evoluzione delle storie all’interno del programma per vedere se Gemma riuscirà a coronare il suo sogno d’amore e tornare ad essere felice.

