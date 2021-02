Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ogni martedì si Rai 3, Rete 4 e La7 a tenere banco è l’attualità e la politica. C’è spazio anche per il calcio su Rai 1 e per l’intrattenimento più leggero con Stefano De Martino su Rai 2 e la soap opera turca su Canale 5. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 20.30, su Rai 1 sarà trasmessa Inter – Juventus, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino.

Ospiti della serata: Francesco Paolantoni, Fatima Trotta, Antonio Giuliani, Fabio e Aurora del gruppo comico The Jackal, Sergio Friscia, Veronica Maya e Biagio Izzo.

Su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, va in onda una nuova puntata di #cartabianca. Al termine del mandato esplorativo di Roberto Fico, chi guiderà il prossimo esecutivo e con quale maggioranza? Si riuscirà a formare un nuovo governo oppure si andrà al voto prima delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica?

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano.

Canale 5 rimane stabile sulle scelte di palinsesto. Questa sera andranno in onda 4 nuovi episodi della soap DayDreamer – Le ali del sogno. Dal lunedì al venerdì l’appuntamento con Can Yaman e Demet Ozdemir è alle 16.35.

Su Italia 1 va in onda il film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Gli altri

Questa sera su La7 Giovanni Floris condurrà una nuova puntata del suo programma diMartedì.

Su Rai 5 va in onda il film, senza interruzioni pubblicitarie e visionarie anche in lingua originale, Truman – Un vero amico è per sempre.

Angelina Julie e Johnny Depp sono i protagonisti del film, girato a Venezia, The Tourist, in onda stasera su Rai Movie.