Il Grande Fratello vip vive un momento difficilissimo. Dayane Mello è stata colpita da un terribile lutto, è morto Lucas, il fratello minore della modella brasiliana. Dayane ha abbandonato la Casa, come rivelato dallo stesso Gf vip, per ricevere la notizia.

Lutto per Dayane Mello

“Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari“, scrivono sui profili social ufficiali del Gf. La modella esce e poi rientra, accolta dai compagni che in cerchio ascoltano il suo racconto stentato, visto il forte dolore di questo momento.

“Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene“, scrive il Gf.

Il rientro in Casa di Dayane Mello

“Non posso tornare in Brasile adesso e comunque dovrei fare una quarantena in isolamento“, spiega Dayane, circondata dall’affetto dei suoi coinquilini. “Qui in Italia ho solo mia figlia ed è piccola… penso di rimanere“, aggiunge sottolineando la necessità di essere abbracciata in questo momento, mentre fuori le cose andrebbero in modo molto diverso.

“Quando sono uscita, mi hanno dato la notizia della morte di Lucas in un container.. è stato orribile perché non potevo abbracciare nessuno“, aggiunge infatti.

Guarda il video

mi si spezza il cuore a vedere questa scena💔💔💔

apprezzo che siano tutti lì con lei è che le diano tutto l'amore che merita e non la lascino sola #forzadayane#gfvip #PRELEMI

pic.twitter.com/Vf6IjfonUG — 🌟 (@belaflorr) February 3, 2021

In moltissimi ora si stanno stringendo attorno a lei. “La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore“, scrive ancora il profilo ufficiale del reality. In questi momenti confusi all’interno della Casa molti sottolineano l’affetto di Tommaso Zorzi che sta abbracciando la modella, ma anche di tutti gli altri della Casa a cui spetterà il compito di non lasciarla sola.

Approfondisci

TUTTO su DAYANE MELLO

GF Vip, ancora polemiche sul televoto. Urla fuori dalla casa: “Fuggite dal circo”

GF Vip, Dayane Mello nella bufera per le parole su Tommaso Zorzi: chiesta la squalifica