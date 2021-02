La festa della donna si celebrerà quest’anno in compagnia di Ilary Blasi e dei naufraghi dell’Isola più amata d’Italia. A un mese di distanza dallo sbarco dei Vip, che probabilmente avverrà nelle terre dell’Honduras, i preparativi sono già in corso e il vento isolano porta qualche certezza sui nomi.

Le prime indiscrezioni: i sei nomi

TvBlog regala, in questo inizio di febbraio, qualche certezza ai più curiosi per quanto riguarda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Fino a questo momento si era sicuri solo di una cosa: la conduttrice. Sarà Ilary Blasi a tenere il timone del reality di avventura di Canale 5.

Ci sono però altri sei nomi che il periodico online dà per certi. TvBlog sgancia la bomba e svela i naufraghi del 2021: Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne. Un mix intrigante quello preparato dagli autori per questa edizione.

Mancanze e nuove entrate

Intanto sono avvenuti piccoli sconvolgimenti nel cast: abbandona la barca il giornalista sportivo Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. Fortemente voluto dalla produzione, sembra non aver trovato un accordo soddisfacente.

L’Isola saluta anche Alvin nel ruolo di inviato, sostituito (quasi certamente) da Eleonoire Casalegno. Per l’incarico lasciato scoperto da Alvin era stato contattato anche Teo Mammucari, che già in passato aveva lavorato con la Blasi, ma sembra aver rifiutato l’offerta. Per quanto riguarda il tassello opinionisti, ancora nulla di certo ma “potrebbero esserci colpi di scena dell’ultimo minuto“, scrive TvBlog.

Gli appuntamenti

L’ultima certezza è la data del via ufficiale del programma. Fissato per l’8 marzo 2021, l’Isola dei Famosi andrà in onda in prima serata su Canale 5, appena dopo Striscia la Notizia.

Come per il GF Vip, l’appuntamento sarà doppio, il lunedì e il giovedì (giorno scelto per scongiurare gli accavallamenti con gli speciali serali di Avanti un altro e Caduta libera).

Approfondisci:

TUTTO su L’Isola dei Famosi



L’Isola dei Famosi: Zorzi e Zanicchi in pole position come opinionisti



Isola dei Famosi, le novità: Ilary Blasi, una nuova inviata e tutte le voci sui naufraghi