La puntata di oggi dI Uomini e Donne potrebbe non essere priva di tensioni. Dalle prime anticipazioni che trapelano da più fonti gli spettatori potrebbero ritrovarsi a vedere momenti di discussione tra due persone: Aurora Tropea e Giancarlo.

Aurora Tropea e Giancarlo: i filmini “compromettenti”

Nel corso dei mesi Aurora e Giancarlo sono passati dal frequentarsi ed andare d’amore e d’accordo ad essere acerrimi nemici. Le cose si sarebbero fatte particolarmente tese alla fine di gennaio, quando Giancarlo avrebbe detto in studio di avere dei fulmini compromettenti di Aurora: la donna avrebbe immediatamente negato l’esistenza di filmini di natura compromettente, e, profondamente turbata da quanto accaduto, avrebbe lasciato lo studio.

Nelle puntate successive la Tropea, pur senza apparire in presenza, avrebbe fatto sapere all’ex “fiamma” di avere intenzione di diffidarlo per quanto asserito su di lei.

Nel corso della puntata di oggi si potrebbe arrivare a un momento di scontro tra i due perché, secondo alcune soffiate trapelate su il Vicolo delle News, Giancarlo mostrerebbe a Gianni Sperti e al pubblico i video incriminati, che però si rivelerebbero essere piuttosto innocui (secondo le prime indiscrezioni verrebbe mostrata Aurora Tropea in canottiera e niente di più).

Gianni Sperti vs Aurora Tropea

Ciò non basterebbe a intiepidire l’opinione di Sperti su Aurora Tropea, da lui giudicata in maniera molto critica, e ciò porterebbe la donna a una nuova crisi e a nuove lacrime. Ad essere colpito dalla reazione della Tropea sarebbe in primis proprio Giancarlo, che alla luce della sofferenza della donna potrebbe fare un lavoro di autoanalisi e considerare di aver esagerato.

Giancarlo e Veronica Ursida

Nella puntata di oggi andrà anche in onda un confronto tra Giancarlo e Veronica Ursida, amica di Aurora: secondo Giancarlo, infatti, sarebbe possibile che la Ursida cerchi di attaccarlo in maniera anonima, utilizzando un profilo fake.

Anche con lei dunque ci sarà un aspro confronto.