Le riprese de L’amica Geniale continuano e si spostano a Firenze nel bellissimo centro storico della città. Il terzo romanzo “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa e originale scrittrice Elena Ferrante continua ad essere fedelmente riprodotto dalla regia. Ma cosa succederà nella serie?

Le riprese della serie Rai

Nel mese di gennaio, lo splendido centro storico di Napoli ha visto le due location principali Piazza Dante e Piazza del Gesù fare un tuffo negli anni ’70: macchine, motorini, vestiti, negozi e pettinature in completa armonia con l’ambientazione della storia tra le due amiche Lenù e Lila.

Chiusa la parentesi napoletana, il 1° febbraio il cast si è spostato nella città fiorentina. Il centro storico è stato chiuso al pubblico in modo da condurre le riprese nelle zone decise senza intoppi, comprese Piazza del Duomo, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata. Un altro luogo svelato nel backstage è il maestoso Cortile di Michelozzo, ovvero l’ingresso di Palazzo Vecchio, situato in Piazza della Signoria. Questa bellissima zona sarà la scenografia di un evento molto atteso dagli spettatori: il matrimonio di Lenù.

Quando andrà in onda

Dovremo ancora aspettare fino alla seconda metà del 2021 per assaporare le novità della terza stagione “Storia di chi fugge e di chi resta” diretta da Daniele Luchetti (sostituendo così Saverio Costanzo). Secondo Toscana Film Commission, la città ospiterà il set fino al 20 di febbraio per poi ritornare in Toscana nuovamente a settembre, prima a Firenze e poi a Versilia.

Siamo tutti ormai consapevoli che dovremo dire addio ai due giovanissimi volti di Gaia Girace e Margherita Mazzucco (rispettivamente Lila e Lenù) che saranno sostituiti a metà della serie da due attrici ancora sconosciute.

Questa scelta risulta inevitabile visto che le due amiche sono ormai maturate e affrontano le difficoltà della vita adulta. Si vocifera però che Elena “Lenù” possa essere interpretata da Alba Rohrwacher, già voce narrante nelle due stagioni precedenti oltre ad essere anche la compagna di Saverio Costanzo, l’ex regista della serie televisiva.

L’Amica geniale 3: le anticipazione

La terza stagione si apre con le due piccole donne alle prese con il duro mondo lavorativo. Da una parte abbiamo una Lila inappagata del suo lavoro nel salumificio e che decide di abbandonare, scappando con il suo amico Enzo con cui muove i primi passi nel mondo della polita, iscrivendosi al Partito Comunista.

Insieme, inoltre, diventano programmatori e iniziano a lavorare per la IBM. Dall’altra parte abbiamo una Elena soddisfatta della sua prima pubblicazione del romanzo. Ha un giovane ragazzo al suo fianco, Pietro Ariota, con cui a Firenze convolerà a nozze. Ma il matrimonio delude presto Elena che dopo la nascita delle due piccole Elsa e Adele si sente sempre più annichilita. Fino a quando non rincontrerà il suo primo amore Nino Serratore, l’unico in grado di far tornare la Lenù di sempre.