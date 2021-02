Sono partite le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted, il reality prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Prime Video. È la prima produzione italiana di Amazon dopo fiction e docu-serie. Ora si parla di compensi altissimi ai vip scelti per questa nuova edizione.

Il regolamento di Celebrity Hunted

Si tratta di una caccia alle celebrity: i Ricercatori, singoli o in coppia, dovranno scappare per 12 giorni avendo a disposizione 70 euro di budget giornaliero e un vecchio cellulare. I Cacciatori, divisi in 5 squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, hanno il compito di effettuare le attività investigative per raggiungere lo scopo finale del gioco e catturare i vip in gara.

Le coppie hanno la possibilità di dividersi, rimanendo comunque in gioco anche nel caso uno dei due venisse catturato. La durata è di 12 giorni: solo chi non sarà riuscito a farsi catturare raggiungendo il punto di estrazione vincerà il gioco.

La prima edizione

Durante la prima edizione abbiamo visto mettersi in gioco personaggi del calibro di Francesco Totti e Fedez, il quale è risultato vincitore insieme allo youtuber Luis Sal e alla coppia formata dall’attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra.

La prima edizione è partita all’ombra del Colosseo arrivando al punto di estrazione situato a Blevio, un piccolissimo paese nella provincia comasca. L’intero incasso della vincite è stato devoluto in beneficenza.

I vip scelti per la nuova edizione

Partirà da Venezia la seconda edizione del reality: le riprese sono iniziate a gennaio di quest’anno e vedranno personalità forti del mondo della televisione, della musica e del cinema scendere in campo per conquistarsi la vittoria.

I Ricercati di quest’anno sono: la conduttrice Diletta Leotta, la rapper Miss Keta, il produttore discografico Boss Doms, il cantante Achille Lauro, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie di Patrizi e la showgirl Vanessa Incontrada.

I compensi: cifre da capogiro

Stando alle anticipazioni fornite dal sito Dagospia i compensi dei vip sarebbero da capogiro: dai 300 a 400mila euro a concorrente. Cifre impensabili per la tv generalista che imperversa di reality, dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi. Il nuovo colosso televisivo sembra non temere la concorrenza, anzi avanza inesorabile aggiudicandosi personaggi con un appeal importante sul grande pubblico.