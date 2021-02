Memo Remigi, cantante paroliere ma anche conduttore televisivo, svela tutti i retroscena della sua lunga carriera che ha visto la luce negli anni ’60. In particolar modo, sulle pagine di Di Più Tv, il cantante si sofferma su quell’amore passato nutrito per Barbara d’Urso, il volto più noto di Mediaset, nonostante lui stesso fosse già impegnato con sua moglie, Lucia.

Memo Remigi: l’amore e il tradimento con Barbara d’Urso

“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi – si confessa a distanza di tanti anni facendo una sorta di sunto sulla sua vita privata e sulla sua carriera Memo Remigi – Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti.

Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità“, racconta il cantante senza tirarsi indietro dal rilasciare dichiarazioni importanti sul suo passato.

La richiesta di divorzio della moglie Lucia e la convivenza con la d’Urso

E proprio parlando di “scivolate”, Memo Remigi non ha potuto sorvolare sulla relazione amorosa durata per più di 4 anni avuta con la conduttrice Mediaset, Barbara d’Urso.

Lei giovanissima, appena 20enne e appena approdata nel mondo dello spettacolo; lui già noto ed affermato nel panorama musicale, sposato e con 19 anni in più di lei. Una relazione extraconiugale, quella tra Remigi e la d’Urso, che venne però scoperta dalla moglie del cantante: “Lucia mi cacciò di casa – racconta Remigi – del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara“. Iniziò così una convivenza per quella coppia formatasi lontano dal matrimonio di Remigi: “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta.

Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983“.

Il ritorno tra le braccia della moglie Lucia

Un divorzio che era arrivato ma che non aveva sancito la fine del loro amore, come dichiara Remigi a distanza di più di 30 anni dall’accaduto. Dopo il divorzio infatti, Remigi tornò con la moglie Lucia Russo con la quale ha vissuto sino alla fine dei giorni di lei, morta lo scorso 12 gennaio. “Ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e se non dovesse tornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anche io“, erano state le parole che Remigi aveva scritto su Facebook annunciando la scomparsa della moglie, morte sopraggiunta per una brutta malattia.

