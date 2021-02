Cosa ci aspetta oggi in tv? Oltre al consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, stasera la Rai propone sul 3º canale un nuovo show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Su Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa: tra una prova e l’altra, stanno nascendo nuovi amori? Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Il mio angelo e Segreti di famiglia.

Special Guest d’occasione nel convento di suor Angela: Stefano De Martino, nei panni di se stesso, presiederà una gara di ballo organizzata da suor Costanza.

Su Rai 2 va in onda il film d’azione The Equalizer 2. Denzel Washington vestirà i panni di un ex agente della CIA ormai in pensione ma inflessibile ed instancabile nella difesa delle persone più deboli.

Stasera su Rai 3 esordisce il programma Lui è peggio di me. Cosa ci fanno l’attore Marco Giallini ed il comico Giorgio Panariello insieme in tv? Lo hanno spiegato domenica scorsa da Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa.

Si tratta di un nuovo format che sembra promettere molto bene e che vedrà i 2 personaggi a confronto, in una conduzione a 2 voci che non mancherà di sorprendere. Anche lo studio infatti sarà diviso nettamente: da un lato un set in pieno stile late show americano diretto da Panariello, dall’altra un loft, regno di Giallini. I due accoglieranno ospiti molto diversi: la prima location ospiterà, tra gli altri, Pio e Amedeo e Francesco Paolantoni, la seconda Marracash, Paola Turci e Francesco De Gregori.

Riusciranno a conquistare il pubblico del piccolo schermo?

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4. Il programma di approfondimento su attualità e politica affronterà i principali temi di risalto della settimana, primo tra tutti il nuovo governo Draghi e il totoministri.

Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono i protagonisti della commedia Come un gatto in tangenziale, in onda questa sera su Canale 5.

Nel corso della scorsa puntata Stephanie e Alessio Guidi, che si erano piaciuti sin da subito, hanno deciso di lasciare i rispettivi partner di gioco per fare squadra.

Ad abbandonare la gara è stata la coppia formata da Laura e Marini. Stasera andrà in onda su Italia 1 la 3ª puntata dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa. I social sono in fermento e tutti i fans del programma sono in attesa di capire se il flirti tra Stephanie e il secchione Guidi si sia trasformato in qualcosa di più concreto.

Sugli altri canali

Come ogni giovedì, su La7 Corrado Formigli conduce PiazzaPulita. Inevitabilmente anche qui terrà banco soprattutto la crisi di governo e il conseguente insediamento del governo tecnico che vede come Presidente del Consiglio l’ex capo della Bce Mario Draghi.

Su Iris serata ad altissima tensione in compagnia del thriller con Robert De Niro 15 minuti – Follia omicida a New York.

Infine, su 20 Mediaset, Will Smith e Kevin Kline ci terranno compagnia con il divertente film Wild Wild West dove western, fantascienza e commedia si intrecciano nel tentativo di salvare il presidente degli Stati Uniti.