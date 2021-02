Ritirato a vita privata, spesso il pubblico ha il piacere di rivedere Lamberto Sposini grazie alle foto che pubblica sui social Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset condivide spesso con i fan i momenti in cui rivede l’amico e collega e regalando scorci di amicizia e dolcezza. Il pubblico, a cui il giornalista manca molto, apprezza sempre di riuscire a rivederlo e non si risparmia nei commenti e nei like.

La foto di Lamberto Sposini e Barbara d’Urso

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con l’amico di sempre Lamberto Sposini.

La d’Urso accarezza la guancia dell’amico e guarda in camera. Entrambi sorridono all’obiettivo del telefono felici e rilassati. “Vi saluta e vi ama tutti“, scrive la conduttrice taggando Sposini. I commenti si sprecano e sono quasi tutti indirizzati a Sposini, colmi di affetto, rispetto e anche mancanza. “Di una bellezza Lamberto un vero signore“, si legge, e ancora: “Che uomo. Sempre bellissimo e un sorriso dolce“.

Lamberto Sposini e Instagram

Il giornalista, nonostante la lunga assenza dalla televisione, resta in contatto con i fan attraverso i social.

Non pubblica molto, ma sceglie di pubblicare solo in occasione di momenti molto speciali della sua vita. Appena qualche mese ha condiviso un post su Instagram, una foto della sua dolce bambina, Matilde, quando era piccola. Un dolce scatto per ricordare i suoi primi anni prima di un evento importante, quello dell’esame di maturità. “Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola“, scriveva Sposini su Instagram commentando la foto. Qualche giorno dopo, il giornalista ha anche aggiornato tutti sul risultato ottenuto pubblicando una immagine che parlava da sola: “95/100“.

Un traguardo raggiunto e superato in grande stile. “Brava Matilde“, scriveva orgoglioso il padre.