È accaduto tutto questa mattina sulla stradale 56 in provincia di Bari, nel tratto che collega Molfetta e Ruvo di Puglia. Ancora in via di definizione la dinamica del terribile incidente che è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 e che ha coinvolto 2 auto.

Morta una ragazza di appena 20 anni.

Bari: drammatico incidente sulla stradale 56

Immediatamente giunti sul luogo dell’incidente, i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la vita ad una ragazza di 20 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente che si è verificato questa mattina in provincia di Bari, in Puglia.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, coinvolte nell’incidente sarebbero state 2 auto: una Punto e una Golf.

Rimane da chiarire cosa sia accaduto e cosa possa aver fatto perdere il controllo alla ragazza di 20 anni che si trovava alla guida della Fiat Punto con al fianco un coetaneo, mentre viaggiavano verso Molfetta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 20enne avrebbe perso il controllo dell’auto in una curva finendo fuori strada, nella carreggiata adiacente alla stradale 56 su cui stava viaggiando.

Inutili i soccorsi per una 20enne: morta sul colpo

Intervenuti i soccorsi, nulla è valso la vita della 20enne che è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco quando già era priva di vita, morta sul corpo.

Due invece le persone rimaste ferite nell’impatto, presumibilmente il coetaneo della ragazza che viaggiava con lei a bordo della punto e la persona alla guida della Golf. Immediatamente soccorse, entrambe sono state trasferite con urgenza negli ospedali di Bari e Molfetta e dopo i primi accertamenti i medici avrebbe riscontrato un buon stato di salute, sfatando dunque l’ipotesi di un ricovero in gravi condizioni.

La stradale è stata intanto chiusa al traffico per permettere agli agenti di Polizia di procedere con tutti i rilievi che saranno utili a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui purtroppo una ragazza, la cui generalità non è stata resa nota, ha perso la vita.

Approfondisci

Bimbo di 2 anni ucciso a Castel Volturno: la madre ricoverata per un malore

Coppia scomparsa a Bolzano: avvistamento chiave sul fondo del fiume Adige

Castel Volturno: morto per lesioni un bimbo di 2 anni, fermato il compagno della madre