Sabato 6 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Ultima puntata per il game show di Carlo Conti Affari Tuoi (viva gli sposi!). Su Canale 5 prosegue il successo di C’è posta per Te mentre su Rai 3 si celebrano i primi 20 anni del film con Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno L’ultimo bacio. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi!). Ospiti della serata saranno: Marisa Laurito, Pamela Camassa, il Mago Forest, Maurizio Casagrande, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Massimo Ceccherini, Ubaldo Pantani, e Nino Frassica.

Su Rai 2 questa è la serata dedicata ai polizieschi. Alle 21.05 si comincia con il 17esimo episodio della 2ª stagione di F.B.I. intitolato Promesse infrante. Si prosegue con la serie Blue Bloods. Si conclude con il 5º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Senza cuore.

A 20 anni dall’uscita nelle sale, su Rai 3 va in onda il film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio. Le storie di 8 personaggi si intrecciano in un racconto che ritrae in maniera onesta, cinica e alle volte comica la generazione dei 30enni in un’Italia che non è certo quella di oggi, ma che comunque non è mai stata particolarmente attenta ai giovani adulti.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 continua la messa in onda dei più celebri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Questa sera è il turno di Non c’è due senza quattro.

Su Canale 5 va in onda la 5ª puntata della nuova stagione di C’è posta per Te.

Ospite di spicco della scorsa settimana: Gianni Morandi. Il celebre cantante si è prestato ad essere il regalo diCristina al padre Giovanni che sembra aver perso la voglia di vivere dopo la morte della moglie in seguito ad una lunga malattia.

Secondo appuntamento con Gru, Margo, Edith, Agnes e i simpaticissimi minions. Su Italia 1 alle 21.16 va in onda il film d’animazione Cattivissimo Me 2.

Gli altri

Su La7 va in onda Eden – Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò.

Su Iris va in onda Il fuggitivo, film del 1993 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

Il chirurgo Richard Kimble viene accusato ingiustamente dell’assassinio della moglie. In seguito ad un incidente lungo il tragitto che l’avrebbe portato alla prigione, Kimble riesce a fuggire e, braccato dagli agenti federali, cercherà comunque di scoprire la verità sull’omicidio della compagna.

Infine su Paramount Channel va in onda il classico di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly Caccia al ladro.