A quasi 24 ore dall’espulsione dalla Casa e dal gioco de Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio non è ancora ritornata sui social, ma ha rilasciato un veloce primo commento su quanto accaduto.

Al momento si sarebbe presa del tempo per capire che cosa sia successo; intanto nella Casa del GF Vip i concorrenti non sono al corrente di cosa sia successo, almeno in via ufficiale, sembra infatti che tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ci sia stato un veloce scambio di parole in merito.

Sulla vicenda è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, il quale ha dedicato parole durissime su quanto detto da Alda D’Eusanio.

L’ormai ex gieffina è stata espulsa a seguito delle sue dichiarazioni sul rapporto tra Laura Pausini e il compagno Paolo Carta; secondo la D’Eusanio, lei sarebbe vittima di violenze domestiche. Anche Roberta Bruzzone si è espressa duramente in merito alla vicenda chiedendo la chiusura del programma.

Alda D’Eusanio commenta l’espulsione dal GF Vip

Raggiunta dall’AdnKronos, Alda D’Eusanio non si è voluta esprimere in merito alll’accaduto: “Appena capisco bene cosa è successo ne riparliamo” questo il commento a caldo dopo l’allontanamento dalla Casa del GF Vip per decisone dell’editore del programma.

Intanto nella Casa i gieffini si chiedono cosa sia successo ad Alda D’Eusanio, non sembrano esserci immagini di lei che lascia gli studi né saluti con gli altri inquilini, la D’Eusanio sembra essere scomparsa. Sulla questione i fan sono riusciti a captare un veloce scambio di parole tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, l’influencer avrebbe detto: “Hanno squalificato Alda, vai in confessionale, non dire niente”.

Roberta Bruzzone contro il GF Vip

La criminologa e psicologa, volto della tv Roberta Bruzzone è intervenuta sulla vicenda che vede protagonista Alda D’Eusanio, definendosi sconcertata da quanto accaduto, a FG Magazine ha detto: “Trovo che l’aspetto sconcertante di questa vicenda sia il fatto che ci si metta a fare una discussione di questo genere, toccando aspetti delicatissimi su un tema importante, come quello della violenza sulle donne, per gettare un’ombra terribile su una persona”.

“Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale” ha aggiunto. Roberta Bruzzone parla del GF Vip come “Discutibile, un programma che è diseducativo sotto ogni punto di vista”.

La criminologa ha spiegato che nel cast ci sono concorrenti giovani, è vero, ma ci sono anche persone più adulte “Si suppone di esperienza navigata” che si sono resi protagonisti di episodi terribili.

“Non si rendono conto di quello che dicono. Un programma del genere, in un contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda. […] Un atteggiamento nocivo del genere comporta la ‘normalizzazione sociale’ di argomenti (come il tema della violenza sulle donne) che invece necessitano di essere trattati con il giusto peso, visto che parliamo di fenomeni purtroppo di estrema diffusione”.

L’attacco a Mediaset di Roberta Bruzzone

Nel suo intervento, Roberta Bruzzone ha poi parlato di Mediaset e delle dinamiche del programma del GF Vip, “Se costruisci un programma con queste caratteristiche e fai delle polemiche e dei comportamenti negativi il filo rosso che tiene in piedi il ‘gioco’ per qualche punto di share in più, c’è una corresponsabilità”.

“Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose“.

Malgioglio contro Alda D’Eusanio

Anche Cristiano Malgioglio ha mal digerito le parole di Alda D’Eusanio, commentando, senza farne il nome, con un tweet al veleno: “Ho sempre detestato e non mi piacciono gli insulti gratuiti, se c’e‘ una coppia felice innamorata e meravigliosa , nel mondo dello spettacolo e’ quella di Laura Pausini con il suo compagno Paolo. Un bacio a te Laura”.

