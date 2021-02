Gianluca Vacchi è tra i più noti imprenditori e influencer italiani, divenuto celebre per la sua ricchezza e per la sua vita sfarzosa, condivisa su Instagram. Businessman di successo, è diventato noto anche come deejay. Da diversi anni è fidanzato con la modella venezuelana Sharon Fonseca, insieme alla quale ha avuto la sua prima figlia, Blu Jerusalema Vacchi, nata il 27 ottobre 2020.

Chi è Gianluca Vacchi: biografia e carriera dell’imprenditore

Gianluca Vacchi è nato a Bologna nel 1967. È figlio di Marco Vacchi, oggi presidente onorario di IMA S.p.A, società quotata in Borsa e una delle più importanti multinazionali specializzate nel confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, tè, caffè e cosmetici.

L’azienda non è stata fondata dalla famiglia di Gianluca, ma da Andrea Romagnoli negli anni Sessanta, ed è stata poi acquistata al 52% dalla famiglia Vacchi nel 1963.

Dopo essersi laureato in Economia e Commercio, Gianluca ha iniziato a lavorare proprio all’IMA, dove è rimasto fino ai 29 anni, quando ha deciso di interessarsi ad altre attività. Si è quindi dedicato all’acquisto di marchi di moda e di quote societarie.

Ha acquistato infatti alcune quote di Eurotech, società che si occupa di sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e ha fondato anche un suo brand, il GV Life Style. Ad oggi detiene il 30% delle azioni dell’IMA ed è inoltre amministratore unico della First Investments Spa, società che vende e acquista altre aziende e che pare abbia un fatturato di 700.000 euro l’anno.

Gianluca Vacchi sciava con Alberto Tomba e Kristian Ghedina

Oltre alla carriera nel mondo degli affari e la notorietà come influencer, Gianluca Vacchi ha anche un passato sugli sci.

Ha iniziato a sciare a 4 anni e, dopo aver intuito che Gianluca aveva del talento, i genitori lo hanno portato a vivere in montagna. Lì Gianluca ha frequentato le elementari, le medie e anche il primo anno di superiori. Ed è in quegli anni che un Gianluca Vacchi giovanissimo sciava rapido sulle piste insieme a due altrettanto giovanissimi talenti: Alberto Tomba e Kristian Ghedina. “Erano anni entusiasmanti: ho ancora la pagina di un giornale che parlava di un ragazzino di Castenaso come del nuovo Thoeni… ero io“, ha raccontato Gianluca in un’intervista al Corriere Della Sera.

Sempre in quell’intervista su corriere.it, Vacchi racconta che fino all’età di 17 anni sciava più forte di Ghedina e Tomba, “ma non so se sarei stato un campione: il talento da solo non basta e sarei stato probabilmente penalizzato dal mio carattere particolarmente sensibile. Quando hai un cancelletto e oltre a quello un muro di ghiaccio devi essere un carrarmato, come Alberto, o un matto vero come Kristian“. Gianluca Vacchi aveva perciò un vero talento per gli sci, che lo ha portato a vincere un campionato di slalom gigante, ma non ad abbracciare la carriera dello sciatore seguendo invece il richiamo per il business.

Gianluca Vacchi: l’influencer “Re dei Social” e Deejay

Noto oggi principalmente per l’ostentazione della sua ricchezza, è considerato il più noto dandy italiano contemporaneo. Il suo motto “enjoy”, è diventato il suo marchio di fabbrica e il titolo del suo libro. Pubblicato nel 2016, “Enjoy” è una biografia di “Mr. Enjoy” – com’è soprannominato online – in cui viene raccontata la vita privata di Vacchi, fatta di donne bellissime, tatuaggi, sport, educazione e successo tra Bologna, Milano, Cortina, la Costa Smeralda e Miami. Viene raccontato anche il suo boom su Instagram e Facebook, dove mette a frutto quello che chiama il suo “capitale di visibilità”, che lo ha reso ufficialmente il “Re dei Social”.

Oltre ad essere un uomo d’affari di successo e il “Re dei Social”, Gianluca Vacchi ha anche partecipato al programma Emigratis, del duo comico Pio e Amedeo, e si è affermato anche come deejay. Nel 2018 è uscito il suo primo singolo “Love”, realizzato in collaborazione con il musicista e cantautore colombiano Sebastian Yatra.

Gianluca Vacchi Instagram e Tik Tok

Nel 2021, Gianluca Vacchi è l’italiano più seguito sul Tik Tok, con quasi 15 milioni di follower.

La sua ascesa come “Re dei Social” era partita da Instagram, dove oggi è seguito da quasi 20 milioni di fan, ma si è subito affermato anche sul social che spopola tra i giovanissimi.

Vacchi si è fatto conoscere e ha riscosso successo sui social per i suoi balletti, le sue gag, la sua bella vita, i suoi tatuaggi e anche per diversi post più profondi, specialmente quelli dedicati alla compagna Sharon Fonseca, mostrando così ai fan varie sfaccettature della sua personalità.

Vacchi e le controversie: tra bancarotta, Vallettopoli e pignoramenti

Gianluca Vacchi nel 2006, ha visto il suo nome iscritto nel fascicolo di Vallettopoli, a causa di presunti ricatti subiti da Fabrizio Corona per degli scatti fotografici.

Infine, nel 2017, l’imprenditore influencer ha subìto un’azione esecutiva del Banco Bpm a causa del mancato rimborso di un finanziamento, che ha comportato il pignoramento di beni di lusso e azioni per una cifra di circa 10 milioni di Euro, riportava Ansa.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi è stato fidanzato alcuni anni, con Giorgia Gabriele, con la quale ha girato diversi video pubblicati su Instagram. Numerosi sono poi stati i flirt che le cronache rosa gli hanno attribuito, tra cui quelli con Patrizia Bonetti, Jennifer Lopez e Aida Yespica.

Da tempo però Gianluca è fidanzato con la bellissima modella venezuelana Sharon Fonseca, di 28 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti nel 2018 durante le riprese per il video musicale di “Love”. Vacchi ha dichiarato che dal primo momento in cui l’ha vista, ha capito che voleva che fosse la madre dei suoi figli, per la serenità e la bontà d’animo che Sharon riesce a trasmettere.

Mr. Enjoy ha dichiarato anche che non è stato semplice conquistare il cuore della bella Sharon, ma ormai da anni i due fanno coppia fissa e il 10 maggio 2020 hanno annunciato pubblicamente di aspettare una bambina, nata il 27 ottobre.

In occasione dell’annuncio della gravidanza della compagna, Gianluca ha pubblicato su Instagram un video con la didascalia: “La mamma perfetta per mio figlio è Sharon e sono lieto di condividere con voi la notizia che aspettiamo un bambino”.

Blu Jerusalema Vacchi, la prima figlia dell’imprenditore e influencer

La figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si chiama Blu Jerusalema Vacchi. Dopo la nascita della loro primogenita, la coppia ha trascorso un po’ di tempo lontano dai social senza mostrare la bambina.

A fine dicembre 2020, la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale spagnolo Hola! e Gianluca ha pubblicato la copertina del magazine in un post sul suo profilo Instagram.

In questo post ha reso noto che Blu Jerusalema è nata con una malformazione al palato, nota come palatoschisi, e che dovrà essere operata: “Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina e che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale”, scrive l’imprenditore bolognese e influencer nel post. La coppia, nelle condizioni economiche per far effettuare l’operazione alla figlia, ha deciso di diffondere consapevolezza sulla malattia e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare bambini e adulti nati con la palatoschisi e malformazioni simili.

Approfondisci

TUTTO su Fabrizio Corona

L’impero Instagram di Chiara Ferragni: quanto guadagna l’influencer?​