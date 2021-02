Anche questa puntata di Uomini e Donne sembra riservarci non pochi momenti di puro pathos a ridosso di una scelta che è ormai agli sgoccioli. Al centro della scena c’è, giunta alle battute finali, la giovane tronista del dating show Sophie Codegoni che ormai arrivata ad un passo dalla fatidica scelta.

Sophie Codegoni e le scuse a Matteo

Proprio oggi la tronista ha deciso di compiere un passo verso il suo corteggiatore Matteo Ranieri che insieme a Giorgio Di Bonaventura sta “lottando” per farsi largo nel cuore della giovane tronista poco più che 18enne.

Proprio oggi infatti la Codegoni ha deciso di smorzare un po’ quella tensione cresciuta tra lei e il suo corteggiatore Matteo in ragione di ciò che era accaduto la settimana scorsa quando, rincorrendo l’irato Giorgio dietro le quinte, aveva piantato in asso Matteo nel centro dello studio all’improvviso.

Cos’era successo nella scorsa puntata?

Una reazione di scatto quella della Codegoni per la quale chiede oggi scusa al suo corteggiatore, risentito per essere lasciato all’improvviso e oltretutto per veder la propria tronista rincorrere il suo antagonista in amore. Per quanto risentito però Matteo ha ugualmente accettato con piacere le scuse della tronista senza troppe storie e senza rimarcare l’arrabbiatura di fronte al suo gesto.

Tuttavia non si risparmia la frecciatina facendole intendere che tutto si poteva aspettare dopo la loro esterna romantica fuorché di essere lasciato solo in studio per vederla rincorrere un altro.

Sophie tra Giorgio e Matteo: una scelta difficile

E sempre oggi viene mostrato cosa è accaduto dietro le quinte del programma quando Sophie Codegoni ha raggiunto Giorgio Di Bonaventura. Uno scontro durato poco dal momento che in pochi istanti la compostezza della Codegoni è stata seguita a ruota dal corteggiatore.

La scelta insomma, non sembra sarà la più facile della storia di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5.

Approfondisci

TUTTO su UOMINI E DONNE

Un’ex di Uomini e Donne torna come tronista: scappa un indizio

Uomini e Donne, presunti filmini intimi di Aurora Tropea: programma finisce nei guai