La scelta di Sophie Codegoni è sempre più vicina: è pronta a fare la sua scelta finale, giunta al termine del suo “trono” in quel di Uomini e Donne. Giovanissima, appena 18 anni, la Codegoni avrebbe infatti deciso di comunicare alla redazione di Maria De Filippi di voler anticipare la sua scelta.

Sophie Codegoni: la scelta a Uomini e Donne tra Giorgio e Matteo

Tempo di “decisioni importanti” in quel di Uomini e Donne e in particolar modo per Sophie Codegoni, la tronista 18enne che sarebbe arrivata ad avere le idee ben chiare su chi volere al suo fianco fuori, nella vita di tutti i giorni, tra il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri.

Non sarà certo una scelta “scontata”: pare infatti che nel corso delle puntate di Uomini e Donne tanto Di Bonaventura, tanto Ranieri, avrebbero reso noti plurimi motivi per rispondere “no” qualora fossero la scelta.

Secondo quanto svelato dai diretti interessati a Uomini e Donne Magazine, Ranieri sarebbe leggermente più sicuro di sé rispetto a Di Bonaventura, molto più risentito. “Sono 3 mesi che usciamo insieme – ha raccontato Ranieri – e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me“.

Chi la spunterà?

La scelta anticipata di Sophie Codegoni

Si vociferava, in maniera del tutto menzognera, che la Codegoni avesse già scelto a telecamere spente ma è stato confermato come invece la 18enne abbia solamente comunicato di voler anticipare il fatidico momento che avverrà, canonicamente, nello studio di Uomini e Donne.

Ovviamente nulla appare su Instagram a suggerire ai telespettatori del dating show più longevo della televisione italiana quale possa essere la sua scelta.

Come noto infatti, è richiesto ai tronisti di non abusare dei social per non svelare né compromettere la buona riuscita del programma e proprio per questo motivo il profilo Instagram della Codegoni è fermo dal 15 settembre scorso, in concomitanza con il suo approdo sul trono di Maria De Filippi.

Sophie Codegoni nel suo ultimo scatto pubblicato sui social risalente al 15 settembre scorso. Fonte: Instagram

