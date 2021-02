Alena Seredova, oggi, è una donna, moglie e madre felice: è soddisfatta di ciò che fa nella vita, ama il compagno Alessandro Nasi ed è madre felice dei suoi 3 figli (l’ultima, Vivienne Charlotte, nata nel 2020).

Sono lontani ormai i tempi della tensione con l’ex marito Gigi Buffon e della freddezza glaciale con Ilaria D’Amico, prima amante e poi compagna del calciatore. Eppure, sui social, è appena spuntata una frecciatina da parte della modella che lascia trasparire ancora una briciola di rancore per l’accaduto.

Il commento e l’approvazione di Alena Seredova

L’occasione galeotta è quella di una foto pubblicata dalla Seredova sul suo profilo, che la ritrae in piano piano, struccata e sorridente. Tra i vari complimenti che subito fioccano nei commenti, uno in particolare attira l’attenzione della Seredova, ed è quello di un utente che scrive: “Secondo me Buffon…non ci capisce un ca**o di donne!” (Il commento ovviamente lascia intendere che Buffon abbia fatto un pessimo affare perdendo la Seredova per la D’Amico).

Il commento di Alena Seredova sotto la frase dell’utente

Alena Seredova a quel punto non può resistere alla tentazione, ed uno smile di approvazione parte in direzione dell’utente-ammiratore. Chi ha orecchie per intendere, intenda!

La rottura con Gigi Buffon

Anni dopo la rottura burrascosa con Buffon, era stata la Seredova a raccontare quanto il tradimento fosse stato doloroso. In un’intervista a Il Corriere aveva raccontato della scoperta del tradimento, svelata dalla radio mentre guidava, e di come fosse stato uno shock: “Fu un colpo secco.

E molto, molto, duro. La rabbia sarebbe arrivata, ma prima ho dovuto assicurarmi che non stessi sognando. E avevo due bambini che dipendevano da me per tutto. La capacità di tenere divise le cose mi ha aiutata”.

Ilaria D’Amico: “Non ho trovato un uomo felice”

Ilaria D’Amico, in passato, si è aperta sullo stesso argomento, raccontando il suo punto di vista a Il Fatto Quotidiano: “Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi (…) non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia”.

