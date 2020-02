Ad Alena Seredova è sempre stata riconosciuta una certa fierezza e compostezza nell’affrontare gli aspetti, positivi e negativi, della propria vita privata. Diventata famosa a inizio anni 2000, prima come modella e poi, in Italia, grazie alla televisione, ha saputo attraversare e superare momenti bui, come quello successivo alla separazione da Gianluigi Buffon.

La carriera tra moda e tv

Nata a Praga nel 1978, Alena Seredova trascorre l’infanzia con il padre, la madre Jitka e la sorella minore Eliška. Inizia fin da giovanissima a muovere i primi passi nel mondo della moda e già a 15 anni è protagonista dei servizi fotografici del fotografo ceco Jadran Šetlík.

Dopo essersi trasferita appena 17enne a Milano, nel 1998 partecipa ai concorsi di bellezza Miss Repubblica Ceca e Miss Mondo, classificandosi rispettivamente al secondo e quarto posto. Nel 2001 la trasmissione Torno Sabato di Giorgio Panariello le apre le porte della televisione e la rende molto popolare in Italia. Sul piccolo schermo ritorna spesso, in programmi come Le Iene o la Domenica Sportiva condotta da Marco Mazzocchi nel 2005. Parallelamente porta avanti anche la carriera di attrice, dall’esordio con Ho visto le stelle di Vincenzo Salemme, nel 2003, alle commedie di Carlo Vanzina Un’estate al mare e Un’estate ai Caraibi, tra 2008 e 2009.

La relazione con Gianluigi Buffon

Gli anni recenti sono stati piuttosto tormentati per Alena Seredova, soprattutto a causa della fine del matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. La relazione era iniziata nel 2005 e aveva portato alla nascita di due bambini, Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009. Il matrimonio vero e proprio era arrivato nel 2011, a sancire un’unione che sembrava inossidabile.

Dopo appena tre anni, però, si è consumata la brusca separazione, in seguito alle indiscrezioni dei media sul rapporto fra Buffon e la conduttrice di Sky Ilaria D’Amico. Alena non ha mai fatto mistero delle sofferenze che ciò le ha provocato, soprattutto per il fatto di essere venuta a conoscenza della notizia dai giornali e non dal diretto interessato. Da allora ha tentato di ricostruire faticosamente la propria vita, anche grazie ad un nuovo compagno, Alessandro Nasi, con il quale ha recentemente annunciato di aspettare un figlio.

(Immagine in alto: Facebook / alenaseredovaofficial)