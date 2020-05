Arriva in questo momento su Instagram la bellissima notizia che riguarda in prima persona la modella Alena Seredova che con uno scatto sui social ha voluto annunciare a tutti di aver dato alla luce la piccola.

Alena Seredova di nuovo mamma

Uno scatto che ritrae la mano della Seredova che accarezza quella della piccola “principessa”, come ha voluto battezzarla a pochi attimi dal parto. Con un dolce scatto su Instagram così la modella ha voluto annunciare la nascita della piccola dopo una gravidanza che ha portato avanti con gioia nonostante tutti gli accorgimenti che ha dovuto adottare in questo delicato momento di quarantena per il Coronavirus.

Alena Seredova, dopo 2 maschi arriva la piccola principessa

L’ultima volta che avevamo avuto modo di parlare della Seredova era lo scorso 15 aprile quando, nel pieno della quarantena, la modella si era mostrata sui social con un evidente pancione. In quel caso la Seredova era apparsa in giardino insieme ai suoi 2 figli alla quale ora si aggiunge la piccola principessa nata dall’amore con il manager torinese Alessandro Nasi. La loro storia d’amore, nata nell’ormai lontano 2014, è ora suggellato dall’arrivo della piccola.

Un amore, il loro, che ha riportato il sorriso a far capolino sul viso della Seredova apparsa sempre molto felice al fianco del compagno.

Lo scatto pubblicato da Alena Seredova su Instagram con il quale annuncia la nascita della sua terza figlia. Fonte: Instagram

Di Alessandro Nasi si è sempre saputo molto poco anche per lo scarso utilizzo che il manager torinese fa dei social dove appare sporadicamente. Tantissimi i messaggi che sono immediatamente comparsi a corredo del post pubblicato dalla Seredova tra cui si notano le felicitazioni di Giovanni Ciacci che accoglie la notizia con cuori blu.

“Auguroniiii“, scrive invece Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri, cui seguono gi auguri di Melita Toniolo.

