Alena Seredova sta trascorrendo la quarantena in famiglia con gli amati figli e il compagno Alessandro Nasi, manager torinese.

La showgirl ha postato una foto in giardino insieme ai suoi 2 figli mentre aspettano tutti insieme l’arrivo della terza figlia, previsto per giugno. Alena si prepara dunque ad un momento bellissimo, segnato però dall’ansia per l’emergenza Covid-19.

Una quarantena in famiglia tra paura e speranza

È una gravidanza particolare quella che si trova ad affrontare la modella ceca, come del resto molte altre donne nel mondo che aspettano un figlio in piena emergenza Coronavirus.

Ma Alena sembra trascorrere questo periodo in serenità e con positività, come dimostrano i numerosi scatti postati su Instagram. Trascorrendo la Pasqua in famiglia, la showgirl può godersi appieno l’amore dei 2 figli, David Lee e Louis Thomas, come dimostra uno degli ultimi scatti in cui la madre e i 2 ragazzi si trovano nel giardino di casa.

La tenera foto di famiglia ha subito ricevuto moltissimi like da parte dei fan della modella e attrice, che mostra sorridente il pancione mentre si gode il bel sole di questa Pasqua particolare.

Nella foto, scattata nel giardino della sua abitazione di Torino, non compare l’attuale compagno e futuro papà Alessandro Nasi, che probabilmente è l’autore dello scatto.

Il dolce post di Alena Seredova – Instagram

Le vite di Alena e Gigi dopo il divorzio

Come raccontato dalla futura mamma stessa a Verissimo, l’attuale compagno è riuscito a creare uno splendido rapporto con i figli nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon. Il portiere della Juventus è adesso legato sentimentalmente a Ilaria D’Amico mentre Alena ha ritrovato la felicità accanto all’imprenditore, erede della famiglia Agnelli e cugino di Lapo e John Elkann.

Adesso la futura nascita della piccola sembra essere un bellissimo regalo per la showgirl, che come dichiarato da lei stessa, non si aspettava di diventare nuovamente madre a 42 anni. Chissà se, passato il difficile periodo e dopo la nascita della piccola, non ci sia il matrimonio nel futuro della coppia.

