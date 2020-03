La modella Alena Seredova, pur avendo affermato, in un primo momento, di voler tenere per sé la verità sul sesso del bebè in grembo fino alla sua nascita, ha ceduto e ha dato la lieta notizia sul suo account Instagram.

Alena rivela su Instagram il sesso del bebè

Spunta infatti una foto del pancione con una didascalia che fa capire se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. La modella ha pubblicato il dolce scatto in occasione della festa delle donne: la foto ritrae la mano della modella che accarezza il pancione. In basso si può leggere la didascalia che svela si tratterà di una bimba: “Io mi prendo cura di te, piccolina“.

Il post pubblicato su Instagram da Alena Seredova

Un’emozione condivisa sui social

Anche se in un’intervista rilasciata a Verissimo aveva confessato di aver fatto un patto con i suoi figli, che prevedeva la massima riservatezza sul sesso del bebé in grembo: “Ho un patto con miei figli: non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita“, Alena ha ceduto. L’emozione era tanta e non ha potuto non condividere la felicità con i suoi fan.

La bimba nascerà questa estate, tra i mesi di giugno e luglio. I primi 2 figli nati dalla sua storia d’amore con l’ex marito Gigi Buffon, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avranno presto una sorellina con cui giocare.

Alena e la gravidanza inaspettata

Alena diventerà quindi mamma per la terza volta. Invece il compagno, Alessandro Nasi, 41 anni, sarà papà per la prima volta. Lei stessa ha confessato al pubblico di Verissimo di essere sorpresa da questa gravidanza: “Non avrei mai detto che sarei diventata mamma a 42 anni, pensavo di non farlo. Adesso sono una mamma convinta di diventarlo“.

