Il Festival di Sanremo è alle porte. Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival, ha già le idee chiare, nonostante un’edizione difficile da mettere in pratica a causa del numero di regole e disposizioni anti-covid da rispettare.

Un Festival di Sanremo diverso

“Io, Fiorello e tutte le persone che lavorano con noi siamo sicuri che sarà un Sanremo da ricordare, in un anno tra i più difficili della nostra vita, con la voglia di ripartire e di regalare al pubblico a casa qualcosa di unico“, dice Amadeus nella conferenza stampa di qualche ora fa.

Gli ospiti del Festival

La macchina del Festival intanto va avanti per capire chi sarà ospite sul palco dell’Ariston dal 2 marzo. Oggi il conduttore ha confermato la presenza dei Negramaro e du Alessandra Amoroso, molti altri nomi intanto sono ancora in ballo e non resta che attendere per capire se ci sarà una conferma.

Nelle scorse ore, intanto, si è molto parlato della possibile presenza di Adriano Celentano e Roberto Benigni. Due nomi da capogiro, uno assente da tempo e l’altro spesso grande ospite. Amadeus ha voluto fare chiarezza: “Mi auguro che la loro risposta sia positiva. Appartengono alla nostra storia, del cinema, del teatro, della musica. L’anno scorso, Benigni ha regalato un momento commovente, pensare di averli insieme sul palco è un grande regalo al festival“. Intanto sembra assicurato un “grande omaggio ad Ornella Vanoni il sabato sera, nella serata finale“.

Il programma delle serate

Sono in tutto 26 i big in gara per questo Festival e li vedremo in gara tutte le serate previste.

Nella prima e nella seconda serata si esibiranno divisi in due gruppi di 13 cantanti. Nella terza serata, come sempre dedicata alle cover di grandi successi italiani, saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 26. Poi di nuovo tutti in gara il venerdì e il sabato, per la serata finale.

