Dopo le varie polemiche che hanno accompagnato l’organizzazione di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo, si inizia a pensare agli ospiti. Amadeus, presentatore per la seconda volta del Festival, svela un indizio ad Adnkronos.

Superospiti: Celentano e Benigni

In attesa della conferenza stampa, Amadeus ha rivelato: “Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta”. Così, mentre si attende un loro riscontro, si iniziano a formulare ipotesi sul ruolo dei due superospiti. Ognuno farà il proprio “show”, oppure si presenteranno come coppia?

L’ultima apparizione di Celentano

Adriano Celentano, 83 anni, è assente dal Festival da 9 anni. L’ultima apparizione sul palco dell’Ariston, infatti, è avvenuta nel 2012, durante l’edizione condotta dall’amico Gianni Morandi. Quest’anno, però, potrebbe cedere e tornare al Festival, dato che ricorre il 60esimo anniversario della sua prima partecipazione sanremese, con 24mila baci.

Per Benigni niente Dante

Il premio Oscar Roberto Benigni, molte volte ospite del Festival, quest’anno dovrebbe tornare sul palco dell’Ariston. L’anno scorso aveva fatto molto parlare con il suo intervento sul Cantico dei Cantici. Durante questa 71esima edizione, invece, si ipotizza un ritorno a un suo grande amore, Dante, data la ricorrenza dei 700 anni dalla morte. Il manager di Benigni, nonché di Amadeus, Lucio Presta, smentisce però immediatamente questa ipotesi. Quali sorprese ci riservano?

La coppia Benigni-Celentano

L’ultima ipotesi è che i due formino un’accoppiata, come Amadeus e Fiorello.

Benigni e Celentano non lavorano insieme dal 2005, quando il premio Oscar fu invitato a partecipare al programmo di Celentano Rockpolitik e dedicarono una lettera a Silvio Berlusconi. Questa supposizione, però, sembra poco credibile, dato che Celentano probabilmente provvederà ad apparire attraverso un collegamento. Il cantante, infatti, a causa della pandemia, è rimasto per mesi chiuso in casa sua, come ha raccontato al programma Domenica In.

Quali sorprese ci riserverà questo Festival?