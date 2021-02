La famosa showgirl ed ex pupa Francesca Cipriani è stata avvistata in un Bed and breakfast in compagnia del suo presunto nuovo fidanzato, un’imprenditore campano.

Chi è il nuovo compagno

La showgirl abruzzese, dopo aver accettato per il secondo anno di fila il ruolo di conduttrice del programma La pupa e il secchione e viceversa, torna a far parlare di sé. In particolare, Francesca è stata paparazzata sul balcone di un Bed and breakfast in compagnia di un uomo. I due, tra un bacio e l’altro, avrebbero trascorso un weekend romantico insieme. Da diverse fonti si apprende che lui si chiamerebbe Massimo, ed è un’imprenditore campano nel settore della ristorazione: gestirebbe infatti diversi ristoranti a Capri, Dubai e Napoli. Ad ogni modo, che sia già amore o una semplice frequentazione, le foto non mentono: tra i due c’è davvero del tenero.

Francesca e quell’intervista a RTL

Diverso tempo fa, l’ex pupa aveva ammesso ai microfoni di RTL 102.5 di avere una frequentazione in corso. L’uomo in questione, a giudicare dalle parole della showgirl, sarebbe stato un imprenditore di cinquanta anni, molto amico di Flavio Briatore. Insomma, sembra che i due si frequentino ormai da tempo, che non sia dunque l’inizio di un qualcosa di serio? A confermare le indiscrezioni è intervenuta la rivista “Chi” diretta da Alfonso Signorini, sulla quale è apparsa una conferma della relazione tra i due: “Stanno insieme, sono innamorati”.

