Pietro Taricone è stato uno dei concorrenti più amati della prima indimenticabile edizione del Grande Fratello. Morì nel 2010, a soli 35 anni, a seguito di un incidente con il paracadute. Innumerevoli sono state le occasioni per ricordarlo, come l’ultima puntata di Domenica Live durante la quale Barbara D’Urso ha voluto invitare gli ex concorrenti della casa per onorare il suo ricordo. Tra tutti, Marina La Rosa che ha voluto chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con Pietro.

Pietro Taricone, il guerriero

Durante la puntata di Domenica Live Barbara d’Urso, alla presenza degli ex coinquilini, ha mostrato filmati e immagini per ricordare “il guerriero” e a proposito di questo soprannome Marina ha raccontato: “Il soprannome del guerriero non è nato così a caso: a parte i muscoli e l’aspetto superficiale, perché lui ci metteva l’anima nelle cose, si metteva in gioco, e poi la sicurezza: lui aveva una lucidità incredibile nel gioco”.

L’attrazione per Pietro Taricone

Famosa è l’immagine del primo amore nato all’interno della casa di Cinecittà: quello tra Pietro Taricone e la vincitrice Cristina Plevani, anche se pare che tra di loro si fosse insidiata la presenza di Marina forse attratta da Pietro. Marina ha colto l’occasione di Domenica Live per dissipare ogni dubbio: “Non l’ho mai baciato, né prima né dopo. E dire che ora riguardandolo, penso: ma quant’era bono.” E ha aggiunto: “ Io però ero un elemento disturbatore agli occhi della coppia. Cristina era molto innamorata e vedeva in me una rivale.

Cosa non vera perché io non avevo mire espansionistiche”. Pietro Taricone, a 11 anni di distanza, continua a far parlare di sé per le sue qualità da seduttore, ma soprattutto per la sua spontaneità e bontà d’animo.

Il ricordo su Instagram

Marina qualche tempo fa ha voluto richiamare alla memoria il compagno di avventura su Instagram e dal suo profilo ha postato una foto che li ritraeva insieme. L’occasione era stata la celebrazione dei 20 anni dalla prima edizione del fortunato reality attraverso una serie di dirette con i concorrenti di quel Grande Fratello.