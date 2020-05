Ci sono amicizie che restano indimenticabili. Così è per l’attore Pietro Taricone, morto in un incidente con il paracadute nel 2010, amico di Marina La Rosa, dopo l’avventura del primo Grande Fratello vissuta insieme. Spesso lo ricorda descrivendolo come un fratello maggiore a Vieni da me nello studio di Caterina Balivo. E ora di nuovo, gli ha dedicato su Instagram uno scatto intriso di commozione.

Marina La Rosa e la dedica all’amico Pietro Taricone

Lontana dagli schermi da qualche tempo, Marina La Rosa ha lanciato un’iniziativa su Instagram. Sul suo profilo ha dato vita al format 2000’s – 20 anni dopo, una serie di dirette con i partecipanti della prima e seguitissima edizione del Grande Fratello.

Dopo le interviste a coloro che sono stati i primi inquilini della Casa, da Francesca Piri a Sergio Volpini, da Salvo Veneziano alla vincitrice Cristina Plevani, è arrivato uno scatto commovente. Marina La Rosa ha infatti condiviso una foto in cui è ritratta con l’amico di sempre, Pietro Taricone, in cui sorridente lo guarda parlare. A corredare il post una dedica che recita: “Finite interviste e chiacchierate con i miei ex coinquilini durante le quali non si poteva non pensare a te.

Ciao piccirì”.

Un ricordo che non si spegne

La prima mitica edizione del Grande Fratello è tornata dunque a rivivere, grazie all’idea “amarcord” di Marina La Rosa. I fan sono potuti intervenire scrivendo le domande da porre agli ex indimenticabili concorrenti. Ogni momento passato nel reality show resta indelebile, soprattutto quelli che riguardano Pietro Taricone.

Marina La Rosa rifiutò le sue avance, ma da lì nacque una grande amicizia. L’attore perse la vita il 29 giugno 2010, quando si trovava all’apice della carriera, volto acclamato di fiction e film.

Era legato a Kasia Smutniak, dal loro amore è nata la loro figlia Sophie. Pietro Taricone continua a vivere nei ricordi di tutte le persone che lo hanno sempre stimato.