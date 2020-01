Sono trascorsi quasi 20 da quel settembre del 2000 in cui Marina La Rosa varcò le porte della casa più spiata d’Italia partecipando al Grande Fratello, il reality che la lanciò nel mondo dello spettacolo. In occasione del suo 43esimo compleanno, Marina La Rosa è stata ospite dello show pomeridiano Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo: le sue note domande al buio hanno investigato vari aspetti della vita dell’ex gieffina, compreso il suo rapporto con Pietro Taricone, compagno d’avventura al Grande Fratello.

Il rapporto con Pietro Taricone

“È stato un compagno di giochi, di uscite, era un po’ il fratello maggiore”, dichiara Marina La Rosa, ricordando con commozione Pietro Taricone.

Il celebre concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello è rimasto nel cuore di molti, come dimostra la partecipazione alla serata speciale in sua memoria organizzata da Barbara D’Urso. “Era una persona eccezionale”, evidenzia La Rosa, che rivela poi di esser venuta a sapere della sua morte in modo drammatico.

Quella telefonata inaspettata

Marina La Rosa ricorda bene il pomeriggio del settembre 2010 in cui Pietro Taricone perse la vita in un incidente con il paracadute.

“Quel giorno ero a casa con mio figlio che era molto piccolo”, racconta a Caterina Balivo. “Improvvisamente mi squillò il telefono, era una giornalista che a freddo mi chiese un commento su quello che era successo”. Marina La Rosa era però ancora ignara della sventura accaduta al suo ex compagno di reality. “Quando accadde questa tragedia mi fermavano le persone per strada e piangevano come se fosse morto un loro caro amico”, ricorda, dimostrando come Taricone fosse capace di arrivare al pubblico a casa per la sua semplicità.

La vita sentimentale di Marina La Rosa

Pochi mesi fa, Marina La Rosa ha rivelato in radio la verità sul presunto flirt tra lei e Taricone all’interno della casa. “Ero corteggiata da Pietro” ha raccontato, per poi rimarcare di non aver accettato “nessuna avance”. Il motivo? “C’era una donna innamorata di lui”, ovvero Cristina Plevani poi vincitrice della prima edizione del reality. Archiviate le vicende sentimentali della Casa, oggi Marina La Rosa è sposata con l’avvocato Guido Belliti. “È molto tener – rivela a Caterina Balivo – ha pianto tutto il tempo durante il matrimonio dalla commozione”.