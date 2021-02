Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1 va in onda il Derby d’Italia mentre su Rai 2 risate ed ironia caratterizzano lo show di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Su Canale 5 invece spazio alle nuove puntate di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 20.30, su Rai1 sarà trasmessa Juventus – Inter, partita delle semifinali di Coppa Italia. Mentre i bianconeri sono ancora in corsa su tutti i fronti per i nerazzurri, già fuori dalle competizioni europee, questa coppa è un obiettivo fondamentale.

Su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, la serata a tema ‘A spasso nel tempo’ vedrà la partecipazione di Cecilia Cantarano, creator e TikToker romana.

E come ogni martedì, su Rai 3 ci aspetta un nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico #cartabianca. Si parlerà della figura di Mario Draghi, delle ipotesi riguardo la composizione e il peso politico che potrebbe avere il suo nuovo governo ma anche, inevitabilmente, dell’emergenza Coronavirus e della campagna vaccinale.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano.

Serata dedicata alla soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno quella di Canale 5. Dalle 21.35 andranno in onda 4 nuovi episodi in prima tv.

Su Italia 1 va in onda il film per tutta la famiglia Mamma, ho preso il morbillo.

Gli altri

Su Rai 4 va in onda un film del 2018 di Bart Layton dalla costruzione davvero particolare. American animals è la storia di una rapina, raccontata dai suoi protagonisti sotto forma di documentario. Realtà e finzione, narrativa e invenzione si fondono in un’esperimento cinematografico molto ben riuscito.

20 Mediaset ci porta nelle atmosfere crude e surreali raccontate dal film di Oliver Stone Le Belve.

Chon e Ben sono migliori amici da sempre. Il 1º è un ex militare, il 2º un esperto di economia e botanica. Insieme coltivano la miglior marijuana della California guadagnando montagne di soldi. Il loro business è tale da attirare l’interesse di un potente cartello messicano che, senza scrupoli, decide di rapire Ophelia, l’amata di entrambe.

Infine su Cine34 Ma che colpa abbiamo noi, un film diretto e interpretato da Carlo Verdone sulla terapia di gruppo.

Alla morte dello psichiatra che li seguiva, 8 personaggi si ritrovano a fare i conti con un evento che li spiazza completamente.