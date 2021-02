Nuovi momenti di confronto, a Uomini e Donne, tra Nicole Vinti e Armando Incarnato.

La bella Nicole nella puntata di ieri era stata vista divisa “tra due fuochi” (ovvero Armando e Carlo) ed aveva espresso la sua timida preferenza per uno dei due.

Oggi, la situazione potrebbe stravolgersi ulteriormente.

Nicole Vinti: chi è il suo favorito al momento

Sembra essere Carlo il favorito di Nicole Vinti: la hairstylist di Gallarate, su sollecitazione di Armando Incarnato e dello studio di Uomini e Donne, ultimamente ha reso una posizione più netta, chiedendo anche scusa ad Armando per i suoi momenti di disattenzione.

In particolare Incarnato aveva manifestato le sue rimostranze per il comportamento di Nicole, dopo che la stessa aveva dichiarato di essersi trovata bene con lui.

Nella puntata di oggi potrebbe arrivare una sorta di “piccola vendetta” da parte di Armando, che ha assicurato di avere qualcosa da dire in merito al rapporto che ha con la Dama del trono over, e che potrebbe cambiare l’opinione che Cavalieri e pubblico hanno di lei. In realtà i due non avrebbero avuto un rapporto particolarmente intimo, ma ci sarebbe solo stato qualche bacio, per cui verrà valutata anche l’ostinazione di Armando nei confronti della donna.

Chi è Nicole Vinti: carriera e passioni

La bella Nicole, oltre a essere una delle troniste più seguite del momento, è una donna in carriera. Il suo ramo d’impresa è l’hair styling: Nicole ha cominciato come semplice parrucchiera, per poi aprire un salone a Busto Arsizio e diventare imprenditrice nel settore.

La sua bravura l’ha portata anche, nel 2014, a vincere il Premio Italian Hairdressing, che ha riconosciuto la sua bravura nel campo. La passione che Nicole mette nel suo lavoro è mostrata anche sul suo profilo Instagram, dove la Vinti racconta la sua vita ia personale che professionale.

