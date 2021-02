A brevissimo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne-trono classico, e vedrà come protagoniste due troniste: la tronista Sophie Codegoni, che al momento sta valutando un gran numero di “galli nel pollaio”, e Nicole Vinti. Quest’ultima, in particolare, finalmente paleserà la sua preferenza tra due corteggiatori.

Nicole Vinti preferisce Carlo: delusione per Armando

Si parlerà a lungo dei sentimenti di Nicole (trono over) divisa tra i corteggiatori Armando e Carlo. Se con Carlo potrebbero sorgere problemi legati alla distanza (il giovane lavora a Miami), Armando Incarnato vivrà un’esplosione di risentimento, in quanto quest’ultimo si dichiarerà stupito dell’avvicinamento della tronista a Carlo, mentre Nicole renderà palese il suo feeling con Carlo.

Sophie Codegoni, il commento su Giorgio

Sophie Codegoni, invece, ha avuto alcuni momenti di intimità e confidenza con Matteo Ranieri, la scorsa settimana, e lui è sicuramente uno dei preferiti della tronista. Detto ciò, oggi gli spettatori potrebbero assistere a un ribaltone: la Codegoni pare che si mostrerà molto interessata al corteggiatore Giorgio. Lei stessa infatti ammetterà durante la puntata che le sensazioni che riceve dai contatti con i due uomini sono differenti, e che effettivamente Giorgio ha su di lei un impatto maggiore.

Uomini e Donne nei guai per i presunti filmini intimi

Non solo lotte tra corteggiatori: in questi giorni il programma di Maria De Filippi ha gatte nel più serie da pelare. Pare infatti che, nel trono over, Aurora Tropea abbia deciso di agire per vie legali contro Giancarlo Cellucci e lo stesso programma, per via dei presunti filmini che la riguarderebbero e che l’ex fiamma Giancarlo avrebbe minacciato di mostrare: un caso di ipotetico revenge poro che ha fatto sentire la donna molto umiliata, e che potrebbe portare a gravi conseguenze.

