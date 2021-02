Dai sospetti alla conferma, la gravidanza di Belen Rodriguez ormai tiene tutti incollati agli schermi, in attesa di novità. La showgirl argentina non delude le aspettative dei fan ed ecco che, a qualche giorno dall’annuncio dal mese di gravidanza, arrivano le prime foto della “pancita”.

Il riflesso del pancino

Le foto misteriose a mezzo busto, attente a non mostrare troppo, sembrano ormai un lontano ricordo. Belen svela ogni giorno qualcosa in più sulla gravidanza. Al settimanale Chi aveva rivelato quello che pensa possa essere il sesso del nascituro e oggi mostra nelle storie di Instagram il tanto atteso pancino. La modella, ballando leggermente, riprende il suo riflesso su una vetrata: un top corto rivela la “pancita“, come la stessa Rodriguez ama chiamarla. Una volta che la bomba è stata sganciata perché non mostrare l’estrema felicità della dolce attesa?

La storia di Belen con la “pancita”

Le foto con il compagno Spinalbese

Dopo la “rivelazione” del pancino, Belen posta alcune foto scattate con il compagno e futuro papà. Un piccolo regalo per ringraziare chi, fino a oggi, ha fatto gli auguri alla coppia. Questa volta il ventre è coperto, ma inizia già a notarsi la rotondità anche attraverso i vestiti. Le immagini, immerse in un’atmosfera romantica, immortalano Belen e Antonino più innamorati che mai. Non una gravidanza inaspettata, come ha più volte dichiarato la Rodriguez, ma il coronamento di una storia d’amore che procede a gonfie vele. “La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘aspettiamo“: queste alcune delle parole della showgirl a conferma dei fatti.

Belèn su Antonino, “un uomo gentile”

Ritratto con la mano sulla “pancita”, Antonino sembra fare sul serio con la Rodriguez. Al settimanale di gossip, Belen ha parlato anche del compagno, definendolo “un uomo gentile”. “È bello avere un uomo misterioso, ma è importante che sia gentile perché è una dote che ti accompagna per tutta la vita” ha infine precisato.

La foto di Belen con il compagno Antonino

