Solo poche settimane fa, la notizia di una nuova presunta gravidanza per Belen Rodriguez ha scatenato la curiosità di tutti gli amanti del gossip. Per la showgirl argentina non c’è stato nemmeno il tempo di confermare o smentire, perché proprio in queste ore sono emersi nuovi interessantissimi dettagli che riguarderebbero proprio il sesso del nascituro.

Antonino Spinalbese: il (forse) futuro papà

Se le notizie di una possibile gravidanza fossero fondate, Belén diventerebbe mamma per la seconda volta. Il primo figlio, Santiago, è nato dalla sua relazione con Stefano De Martino, ma questa volta al suo fianco c’è un altro uomo.

Dopo il fallito ritorno di fiamma estivo con l’ex marito e le recenti frecciatine via social, la donna potrebbe essere pronta a guardare definitivamente al futuro, costruendosi una nuova famiglia.

L’inizio della storia con Spinalbese risale alla fine della scorsa estate, quando i due protagonisti di questa love story avevano pubblicato le prime foto insieme su Instagram. Lui è un hair stylist di 25 anni e sembrerebbe aver conosciuto Belen proprio grazie al suo lavoro. La loro relazione, inoltre, durerebbe da non troppo tempo, ma non sarebbe la prima volta che la bella argentina decide di fare sul serio con un uomo con cui si frequenta da poco.

Quando è rimasta incinta di Santiago, infatti, la sua relazione con De Martino era iniziata solamente da 3 mesi.

Svelato il sesso del bebé: l’esclusiva a Ogni Mattina

Il gossip sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez era giunto dalle pagine della rivista Novella 2000, che si era addirittura occupata di calcolare da quanto tempo la donna potesse essere in dolce attesa.

Nelle scorse ore, una nuova fonte ha diffuso uno scoppiettante dettaglio sul futuro baby-Spinalbanese/Rodriguez.

“Colpevole” per questa nuova fuga di notizie è Santo Pirrotta, giornalista appassionato di gossip che cura la rubrica settimanale Un Santo In Paradiso, all’interno della trasmissione Ogni Mattina su Tv8. “Belen aspetta una bambina!” ha annunciato l’esperto, parlando con la conduttrice Adriana Volpe, che si è lasciata scappare una reazione di grande stupore “Come fai a saperlo?”. Pirrotta ha preferito mantere il mistero sulla fonte principale di questa notizia. Giovanni Ciacci, a sua volta presente in studio, ha fatto ironicamente notare la totale assenza di conferme da parte della diretta interessata, Belen.

“Noi siamo già al corredo del bambino e lei neanche ha detto niente!” ha, infatti, affermato lo stylist delle star, a cui il giornalista ha ammesso di temere di poter perdere la fiducia della donna, diffondendo questo nuovo gossip.

“Sono sicuro che non mi parlerà più Belen!”, le parole di Pirrotta, che non si è tuttavia limitato a svelare solamente il sesso del nascituro, ma ha addirittura parlato del nome che Belen e Spinalbese potrebbero scegliere.

La scelta del nome, svelato da Belen

Quello di Pirrotta è stato un intervento colmo di dettagli esclusivi.

Dopo aver annunciato in esclusiva che Belen è incinta di una femminuccia, il giornalista ha addirittura parlato del nome che verrà dato alla (probabile) futura sorellina di Santiago.

“E ti dirò di più- ha aggiunto il giornalista, dopo aver svelato la notizia sul fiocco rosa- tempo fa Belen ha detto che se avesse avuto una bambina l’avrebbe chiamata Tabita!”. Questo quindi sarebbe il nome che la showgirl sceglierebbe, qualora diventasse davvero mamma di una bimba. Una notizia che sembrerebbe in parte smentire alcune ipotesi emerse negli ultimi tempi.

Due giorni fa, infatti, sul suo profilo Instagram, Belen ha pubblicato la foto di un cielo azzurro, commentando l’immagine con un’unica parola: “Celeste”.

Immediate sono state le reazioni dei suoi follower. Fra loro, alcuni hanno subito pensato che si trattasse di un indizio riguardante il nome del bambino/a. Tuttavia, Celeste è un nome scelto maggiormente per le femminucce, ma utilizzabile anche per i maschietti, quindi questo dettaglio non permetterebbe di capire effettivamente il sesso del nascituro. Secondo altri fan di Belen, il particolare su cui concentrare l’attenzione avrebbe dovuto essere il colore, azzurro per l’appunto, che potrebbe indicare la futura nascita di un maschietto.

Considerata la totale assenza di dichiarazioni in merito a una potenziale gravidanza, da parte di Belén, non è tuttavia da escludere che quest’immagine non contenesse alcun tipo di indizio.

In attesa delle conferme di Belen

Nonostante le interessanti ipotesi trapelate in studio, Adriana Volpe ha voluto ricordare di come la showgirl argentina non abbia ancora rilasciato alcuna intervista per parlare della nuova gravidanza. “Degli indizi ci sono stati” ha poi ricordato la conduttrice, accennando a immagini in cui si intravedeva una leggera curva sull’addome di Belen.

“Io penso: che intervista può rilasciare, dopo che hanno detto tutto?” ha affermato ironicamente la Volpe, sostenuta da Ciacci e Patrick Pugliese, presenti in studio.

“Ma dove partorisce lo sappiamo?”, “Di che segno sarà lo sappiamo?” le domande dello stylist e dell’ex gieffino, per Pirrotta che non ha escluso di poter fornire le risposte in futuro.

Ora quindi, non resta che aspettare una nuova rivelazione da parte del giornalista o, magari, un annuncio ufficiale da parte di Belen che, ricordiamolo, potrebbe anche smentire tutto!

