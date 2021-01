Nonostante sia trascorso parecchio tempo dal loro addio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora protagonisti, in “coppia”, delle cronache rosa. A conferma dell’interesse sempreverde dei fan sulla loro vita privata c’è l’attenzione suscitata da un messaggio sibillino della showgirl, per alcuni una vera e propria stoccata in direzione del suo ex.

Belen: “Io ho le pa**e e la parola. E le ho sempre mantenute“

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram la showgirl ha pubblicato un post che, per molti, avrebbe un retrogusto al veleno in direzione di Stefano De Martino.

Frecciatina o no? Al momento non è dato saperlo – e forse il “mistero” non sarà mai svelato -, ma non c’è dubbio che le sue parole siano state accolte da un coro di approvazione sui social.

I follower rispondono “Bravissima” a quello che sembrerebbe uno sfogo dai riflessi ruvidi sul suo passato, e l’interrogativo sul destinatario del suo messaggio enigmatico non fatica a farsi strada in Rete.

“Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le pa**e e la parola, e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface“.

Con una frase del celebre film Scarface Belen manda su di giri la galassia social, ed è subito gossip.

Post di Belen su Instagram

Belen incinta? La presunta dolce attesa con Antonino Spinalbese

Belen continua a solleticare la curiosità dei fan anche per la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Da qualche tempo, circolano voci sulla sua presunta gravidanza, rumor sempre più insistenti che la vorrebbero in dolce attesa insieme al nuovo fidanzato.

Con lui avrebbe ritrovato il sorriso dopo l’estinto “ritorno di fiamma” con Stefano De Martino, e sembra che tra loro le cose procedano a vele spiegate. Nessuna conferma ufficiale, però, sull’orizzonte di un figlio in arrivo.

Approfondisci

TUTTO SU BELEN RODRIGUEZ

Chi è Antonino Spinalbese, il compagno di Belen

Stefano De Martino: la nuova vita dopo Belen